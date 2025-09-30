Ballando con il trash: Lucarelli, Canino e Mariotto al limite dell’insulto contro Marcella Bella. Ed è polemica (video)

"Battute sessiste"

“Smutandata” e “arrapatissima“: sono alcuni dei termini usati dai giurati del sabato sera di Ballando con le stelle, vittima designata Marcella Bella. «Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Abbiamo visto di tutto. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni», le parole della giurata Selvaggia Lucarelli rivolgendosi alla cantante che ha replicato così: «Ma no! Ho il pantalone sotto».

A scatenare le inevitabili polemiche, anche il commento dell’altro giurato Guillermo Mariotto, già scivolato su qualche episodio imbarazzante nella scorsa stagione: «Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno non voglio sapere…».

Fabio Canino, invece, è ancora più ‘raffinato’ ed evoca il turismo sessuale. «Mi hai riportato indietro di tanti anni, quando facevo l’animatore a Cuba e Santo Domingo. Dove arrivavano queste signore dall’Europa arrapatissime, che ballavano con gli animatori».

La 73enne interprete di Montagne Verdi e ha dimostrato di avere molto autoironia e non ha ceduto alle provocazioni. Persino Alberto Matano ha giocato sui doppi sensi, citando una famosa canzone proprio di Marcella: «Possiamo dire che la tua gatta è ancora lì».

Aldo Grasso interviene sulla deriva di Ballando con le stelle

Il caso agita anche i lettori del Corriere. Sul Forum del critico televisivo Aldo Grasso, una lettrice ha scritto indignata: «Trovo intollerabile la volgarità dei giudici di ballando nei confronti della cantante Marcella Bella.I riferimenti alla sua eta’,le allusioni sessuali “sembri una di quelle che vanno a Cuba, arrapatissime.’ Ma perche’ dobbiamo tollerare tutto questo? La Lucarelli,che ha abbandonato il suo promettente talento giornalistico e anche la sua ironia per giudicare altre donne ,come una qualunque collega invidiosa…Imbarazzante. E squallido». La risposta di Aldo Grasso è racchiusa in una velenosissima contro-domanda: “Talento giornalistico?”.

Campione (FdI): commenti sessisti, solidarietà a Marcella Bella

«Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’eta’ e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista». Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

«Ai giurati, che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella – sottolinea la senatrice di FdI – un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto».