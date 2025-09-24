Augias spiazza gli antifà e il bravo presentatore: “Mussolini ha fatto tante cose buone” (video)

L'ammissione

Tenetevi forte, Corrado Augias, ospite a Di Martedì, torna a far sobbalzare dalla sedia le sentinelle democratiche dell’antifascismo militante. Dopo gli elogi alla premier Giorgia Meloni, seppure debitamente circostanziate il giornalista di fede comunista si lancia in un insospettabile e imprevisto omaggio al Duce. “Calma, Benito Mussolini ha fatto tante cose buone”. Parole che nessuno oserebbe pronunciare, parole che lasciano senza fiato il povero Giovanni Floris. Il “bravo conduttore” sorride e cerca di incalzare il conduttore de La Torre di Babele.

Augias spiazza Floris: Mussolini ha fatto tante cose buone

“I treni? La pianura pontina? “, ironizza. “Ma no, no”, replica Augias. “Neanche l’Inps? Rimane poco…”, continua Floris. Il pubblico applaude, ma c’è poco da scherzare, l’anziano cronista insiste. E si cimenta in un elenco improvvisato di opere mussoliniane. “Ha fatto tante cose buone. Ha fatto l’Iri…”. Salivazione azzerata per Floris. E ancora: “Ha fatto la migliore edilizia che abbiamo avuto nel Novecento, ha risanato con l’Iri le imprese che andavano in malora”. La partita si mette malissimo. Non resta che virare e cambiare rotta. “Il punto è il prezzo che si pagava per tutto questo” sintetizza Floris. “Bravo, esattamente, quella è la cosa: tutto quello si pagava con la rinuncia alla libertà. Quelle cose buone avevano un prezzo altissimo”.