Arianna Meloni alle opposizioni: “Confrontiamoci sulla riforma del premierato senza contrapposizioni ideologiche”

Lettera al Foglio

“È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche”. Lo dice, in un intervento pubblicato sabato 20 settembre sul Foglio, la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, che propone un confronto senza preconcetti ideologici con l’opposizione sulla riforma del premierato.

La lettera di Arianna Meloni al Foglio

“Non siamo ancora al giro di boa del terzo anno di governo e l’esecutivo di Giorgia Meloni è già il terzo più longevo, per giorni effettivi (per giorni in carica lo sarà tra un mese), della storia della Repubblica italiana. E non è un caso – sottolinea l’esponente di FdI – che i primi tre governi più longevi siano di centrodestra. Nell’ottobre del 2022 gli italiani, stanchi dei governicchi del decennio precedente, hanno dato un mandato chiaro a una coalizione che da più di 30 anni costituisce l’unica offerta politica credibile”.

“È un bene che le opposizioni si propongano come alternativa al governo Meloni – aggiunge la sorella della premier – ma mi auguro che vogliano davvero alzare l’asticella e superare la logica della contrapposizione ideologica a Meloni”. La riforma costituzionale che introduce il premierato “sarà in grado di garantire che il responso delle urne sia perfettamente aderente alla nascita del nuovo governo, rispettando così l’articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo. Sarebbe bello confrontarsi con le opposizioni su questo tema, magari senza i filtri dell’ideologia”.

“Riformare l’Italia con l’opposizione”

“Purtroppo so – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – che molto difficilmente su questo tema, come per tanti altri, dall’altra parte dello schieramento ci sia la volontà di discutere di premierato nel merito. Perché è sempre più chiaro a tutti che l’unico vero collante che tiene unito il cosiddetto campo largo è soltanto la volontà di far cadere il governo di centrodestra. Si rassegnino, abbiamo appena cominciato a cambiare l’Italia”.