Arianna Meloni: “Acquaroli è la conferma. Accanto a una grande leader, c’è una classe dirigente solida”

Intervista al Corriere

“È un voto regionale, come lo saranno quelli che arriveranno, ma ci dice due cose molto importanti anche a livello nazionale. Nel centrodestra non c’è un uomo solo, o una donna sola, al comando, come non c’è nel nostro partito. Ci sono tanti amministratori, c’è una classe dirigente solida, ci sono persone capaci di governare con un progetto da realizzare senza urla e polemiche, ma con i fatti”. Lo dice Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli di Italia, intervistata dal Corriere della sera, dopo la vittoria nelle Marche.

Arianna Meloni: “Dopo Marsilio il bis di FdI anche nelle Marche”

“Ci fa molto piacere che un altro dei governatori di Fratelli d’Italia che si ripresenta al voto per il secondo mandato vince come ha fatto Marsilio in Abruzzo -aggiunge- Significa non solo che FdI ha una grande leader, ma che ha radicamento, è presente sul territorio e sa governare anche a livello locale. Perché proprio questa è stata la forza di Acquaroli”. E ancora, nel corso della campagna elettorale, Acquaroli non ha affrontato temi internazionali come la situazione in Medioriente. Arianna Meloni evidenzia che “se si fosse votato per Gaza, magari ne avrebbe parlato, ma si votava nelle Marche e ha parlato di Marche”.

“Non abbiamo mai speculato sui guai giudiziari di Ricci”

Sui problemi giudiziari di Matteo Ricci dice: “Noi non abbiamo mai speculato, attaccato, detto una parola su quella vicenda. Non facciamo politica contro, ma per. Abbiamo sempre rispettato l’avversario, mentre spesso non accade altrettanto nei nostri confronti”. Si sbloccherà ora il rebus sui nomi in Campania, Puglia e Veneto: “Ma no, non aspettavamo nulla, è solo che noi vogliamo scegliere i migliori per portare avanti i nostri progetti, e i leader lo faranno non appena sarà possibile. Ci sono state questioni enormi da affrontare sul piano internazionale, e non c’è stato ancora un incontro che ci aspettiamo presto”.

