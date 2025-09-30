Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Anche Augias recita il “de profundis” per il centrosinistra: “E’ sbandato, confuso e inefficace” (video)

L'attacco in tv

Anche Augias recita il “de profundis” per il centrosinistra: “E’ sbandato, confuso e inefficace” (video)

Politica - di Leo Malaspina - 30 Settembre 2025 alle 18:13

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Leo Malaspina - 30 Settembre 2025