Acquaroli: “Una campagna elettorale bella e intensa. Ringrazio tutti, ora avanti con il rinnovamento”. Segui la diretta

La conferenza stampa

“È stata una campagna elettorale molto intensa e molto bella”. Sono le prime parole di Francesco Aquaroli dal comitato elettorale, riconfermato alla guida delle Marche con una vittoria tonda che ha lasciato indietro di quasi otto punti il candidato del campo largo, Matteo Ricci. Accanto al capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami e alla responsabile organizzazione di via della Scrofa, Arianna Meloni, il governatore sottolinea la sua volontà di far tornare le Marche tra le prime regioni più sviluppate d’Europa. Parola d’ordine: discontinuità con il passato e avanti tutta con il rinnovamento impresso 5 anni fa.