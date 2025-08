Ungheria, il sabato della sorpresa: Leclerc in pole, McLaren alle spalle. Hamilton fuori, il giorno più amaro

Formula 1

Il monegasco ammette: "Non me lo aspettavo". E intanto insegna insieme a Cattelan come si fa la carbonara in un video tutto da ridere che ormai ha già fatto il giro del web

Charles Leclerc si prende la scena del sabato ungherese con una pole inaspettata quanto preziosa. Sul tracciato dell’Hungaroring, notoriamente indigesto alla Ferrari, il monegasco ferma il cronometro a 1:15.372 e si mette dietro le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Un giro perfetto, arrivato nel momento più difficile, che regala alla Rossa il primo squillo di un weekend ancora tutto da scrivere.

Leclerc: il colpo di scena

«Oggi non capisco niente della Formula 1. Tutte le qualifiche sono state estremamente difficili e non sto esagerando. Nel Q3 le condizioni sono cambiate un po’, sapevo di dover fare un giro pulito per puntare al terzo posto e mi ritrovo in pole position. Non me lo aspettavo», ha ammesso Leclerc, ancora incredulo.

In mezzo alla tensione del paddock, Leclerc ha trovato anche il tempo per regalare una risata ai fan. In un video pubblicato nelle ore precedenti alle qualifiche, il pilota monegasco si è cimentato ai fornelli insieme ad Alessandro Cattelan per dimostrare – con piglio tutto italiano – come si prepara una vera carbonara. «Ogni anno si combatte una guerra silenziosa, ma ora vi insegniamo noi la carbonara perfetta», ha detto sorridendo, con le uova in mano.