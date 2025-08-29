Trump ha tolto la scorta a Kamala Harris: Biden l’aveva prorogata in segreto per un anno

"Non ci sono i requisiti"

L’ex vicepresidente Kamala Harris ha perso la sua protezione dei servizi segreti giovedì 28 agosto, dopo che il presidente Donald Trump le ha ritirato il privilegio.

Una direttiva dello Studio Ovale ha ordinato all’agenzia di interrompere tutte le procedure di sicurezza oltre a quelle richieste dalla legge, a partire dal primo settembre, riferisce Newsweek.

La presentazione del suo libro? Non a spese dei cittadini

Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato la decisione via e-mail. La protezione che spettava alla democratica in qualità di ex vice presidente era in realtà scaduta a luglio, al termine dei sei mesi previsti dalla legge. Ma Joe Biden l’aveva prorogata, in segreto, per un altro anno. The Donald, naturalmente, non ha gradito e ha deciso di annullarla, con effetto immediato.

Una scelta effettuata proprio alla vigilia del tour per la presentazione del libro di memorie sulla campagna 2024, ‘107 Giorni’, che porterà Kamala Harris in giro per tutti i 50 Stati americani. Fonti informate hanno riferito alla Cbs che la decisione è arrivata dopo che un’analisi della situazione non ha rilevato nulla di allarmante che giustificasse un’estensione della protezione per l’ex vice presidente. L’altro aspetto singolare: Kamala Harris sarebbe andata a promuovere il libro contro Trump a spese dei contribuenti americani.

Nessun dispetto: ha goduto della protezione più degli altri

“La vicepresidente è grata al secret service degli Stati Uniti per la loro professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza”, ha detto il consigliere di Kamala Harris senza entrare in polemica con Trump. Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti a Harris, aggiungendo che i vicepresidenti in genere ottengono solo sei mesi di protezione al termine del loro mandato, secondo una legge varata dal Congresso nel 2008. Biden aveva esteso questa protezione fino a 18 mesi attraverso un ordine esecutivo, ma ora con Trump sono tornati a 6.