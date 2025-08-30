Tomasi alla festa del Tricolore: in Toscana possiamo vincere. E Foti boccia la “coppia di fatto Conte-Schlein”

A Massa

“Fratelli d’Italia ha la maggiore responsabilità in questa campagna elettorale. E questo è un peso e un onore che portiamo sulle spalle”. Così il coordinatore regionale del partito e candidato per il centrodestra alla presidenza della Toscana, Alessandro Tomasi, alla Festa del Tricolore a Massa.

Tomasi sprona la platea: la sfida con Giani è contendibile

“Non voglio vedere soprattutto tra le nostre file, e finora non l’ho vista, arrendevolezza perché questa sfida è contendibile, è fattibile. Possiamo vincere veramente”. “E allora – ha aggiunto – dobbiamo essere i primi a crederci, dobbiamo essere i primi a dare entusiasmo agli altri e metterlo, non soltanto a chi sta con noi fianco a fianco, ma anche a tanta gente che spesso non va a votare o che è delusa, anche di centrosinistra”.

Tomasi dal palco ha ricordato rivolgendosi ai colleghi di partito presenti anche in platea “che per tante persone che sono qui, credo sia la battaglia della vita. E ora ci siamo, questa battaglia ha una data”, anche se il decreto di Giani è “arrivato all’ultimo momento”, con “tutte le difficoltà legate alle liste”. Adesso “la classe dirigente di Fdi ha proseguito ancora il coordinatore regionale “deve essere all’altezza della sfida che il destino ci ha riservato e io ho l’onore di rappresentare questa scelta, ma è una battaglia collettiva”. Tomasi ha citato Giorgia Meloni: “Molti sono qui grazie a lei, ora è il momento, di dimostrare con i fatti, soprattutto in Toscana quanto le dobbiamo e dobbiamo essere alla sua altezza. Glielo dobbiamo moralmente”.

Foti: abolendo il reddito di cittadinanza abbiamo creato un milione di posti di lavoro

“Dio ci liberi dalla coppia di fatto Conte-Schlein” che “avevano studiato e capito che il reddito di cittadinanza avrebbe risolto i problemi del lavoro in Italia”, ha detto nel suo intervento il ministro agli Affari europei Tommaso Foti.

“Senza reddito di cittadinanza ci saranno migliaia disoccupati, gente che non mangerà più, centinaia di suicidi, dicevano”, invece, ha sottolineato Foti, “noi abbiamo abolito il reddito di cittadinanza e abbiamo fatto 1 milione di posti di lavoro in più. Mille posti di lavoro in più al giorno ha fatto questo Governo. E l’ha fatto lasciando libertà di intrapresa”. Sui provvedimenti del Governo, Foti ha poi espresso il proprio “orgoglio” per “aver approvato quest’anno una legge che è quella sulla partecipazione agli utili delle aziende da parte dei lavoratori. Ma non abbiamo fatto una legge impositiva, nel senso di dire ‘è obbligatorio farlo’. Abbiamo dato una opportunità, perché la destra innanzitutto è libertà, anche di scelta”.

Torselli: il governo Meloni centrale in Europa

“Per la prima volta dal 1970 il contrasto all’immigrazione illegale è nei programmi e nelle visioni future dell’Unione Europea perché gli italiani e il governo Meloni hanno voluto questo. Gli governi europei, quelli che in Italia dipingono sui giornali come gli avversari di Giorgia Meloni, ascoltandoci e ascoltandola, hanno sposato le nostre teorie”. Lo ha detto l’eurodeputato di FdI Francesco Torselli, intervenendo alla Festa del Tricolore. “Oggi – ha concluso – il governo italiano e l’Italia sono centrali in Europa. Ancora non abbiamo cambiato l’Ue ma lo stiamo facendo, stiamo rendendo giustizia a quello slogan”, “‘Italia cambia l’Europa’, che Giorgia volle su tutti i nostri manifesti” nella campagna elettorale del 2024.

Amorese e Guidi: le scritte vili sul nostro striscione non ci fermano

La festa del tricolore di Massa è stata funestata da alcuni atti vandalici, come denunciano il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e il coordinatore provinciale del partito Marco Guidi. “Il solito atto vile ad opera di anonimi pavidi, espresso attraverso scritte fuori tempo, apparse sul nostro striscione all’ingresso del parco della Comasca a Marina di Massa dove è in corso la nostra undicesima Festa Tricolore, è la dimostrazione di quanto Fratelli d’Italia sia forte e, di conseguenza, dia fastidio. Il nostro consueto appuntamento è già stato un successo, evidentemente, il giorno stesso dell’apertura, che ha visto dibattiti che hanno spaziato dal cambiamento che il governo Meloni sta garantendo al nostro paese alla rivoluzione culturale in atto. Incontri che hanno messo in luce quanto il nostro partito sia indiscusso protagonista e al centro del dibattito politico, in Italia e in Toscana. Coloro che non hanno il coraggio di confrontarsi frontalmente, non meritano ulteriori commenti”, conclude la nota di FdI.