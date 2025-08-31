Senza tregua, ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas. Israele incalza: nessun accordo a tempo. Sempre più flebili le speranze per gli ostaggi

Linea dura a oltranza

Gaza, ucciso il portavoce di Hamas, Tel Aviv rilancia la linea dura a oltranza: "No a intese provvisorie, solo un accordo completo"

Le notizie che arrivano dal fronte di Gaza deviano da tregua e accordi e affievoliscono le speranze, sempre più flebili, di una imminente liberazioni degli ostaggi ancora nelle morsa dei sequestratori. Una fonte palestinese ha riferito al canale saudita Al-Arabiya che il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Obeida, è stato ucciso sabato sera in un attacco aereo in un appartamento a Gaza City. Le Idf e lo Shin Bet avevano dichiarato in una nota di aver effettuato un attacco aereo contro un importante esponente di Hamas nell’area settentrionale della Striscia.

Gaza senza tregua: letteralmente. Ucciso il portavoce dell’ala militare di Hamas

Sebbene la dichiarazione non fornisse l’identità dell’agente terroristico preso di mira, diversi organi di stampa ebraici hanno riferito che si trattava del portavoce di lunga data di Hamas, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, più noto con il suo nome di battaglia Abu Obeida. La fonte palestinese ha riferito ad Al-Arabiya che tutti gli occupanti dell’appartamento sono stati uccisi, compreso il portavoce di Hamas e aggiunge che alti funzionari de le Movimento di resistenza palestinese e i suoi familiari ne hanno confermato la morte dopo aver esaminato il corpo.

Israele: «Non c’è accordo su una tregua temporanea per liberare ostaggi»

Intanto Israele ha precisato che un accordo di cessate il fuoco temporaneo per liberare gli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza «non è all’ordine del giorno». Lo ha dichiarato a Channel 12 il ministro della Cultura Miki Zohar, in vista della riunione di gabinetto di oggi. «C’è una chiara decisione dello Stato di Israele, e a mio parere potrebbe essere espressa in modo più chiaro nei prossimi giorni: solo un accordo completo», ha detto Zohar. «Non c’è più la possibilità di un accordo parziale. Israele ha deciso che un accordo parziale non è all’ordine del giorno. L’unica cosa all’ordine del giorno è porre fine alla guerra, insieme, ovviamente, al rientro di tutti gli ostaggi e alla smilitarizzazione della Striscia».

Gaza, e Hamas conferma la morte di Sinwar 3 mesi dopo l’annuncio Idf

E ancora. Tre mesi e mezzo dopo che le Idf ne avevano annunciato la morte in un attacco aereo, Hamas conferma la morte di Mohammed Sinwar. L’organizzazione terroristica ha pubblicato una raccolta di foto che celebrano i «leader martiri puri». Tra loro, Mohammed e Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif e altri. Sinwar, che era a capo dell’ala militare di Hamas, fu ucciso in un attacco aereo dell’Iaf nel maggio 2025. Un raid che aveva preso di mira alti esponenti di Hamas che operavano in un centro di comando sotterraneo sotto l’ospedale europeo di Khan Yunis .