Roma, vandalizzata la sede di Forza Italia a Montesacro: «Fuori i fascisti». Regimenti: «Non riusciranno ad intimidirci»

«Gesto vile»

Gli azzurri denunciano l'episodio e chiariscono: «Continueremo a rafforzare la nostra presenza in tutti i Municipi della Capitale, come già stiamo facendo con l’apertura di nuove sedi»

Continuano gli attacchi alle sedi della destra italiana. Stavolta, il vandalismo dell’estrema sinistra ha colpito un ufficio di Forza Italia nel quartiere romano di Montesacro in via Adamello. Sulle pareti dello stabile è apparsa una scritta con la vernice nera: «Fuori i fascisti da Montesacro». L’imbrattamento, che secondo RomaToday è attribuito ad ignoti, riporta la firma Novu ed è affiancato dal cerchio spezzato dal fulmine frecciato, una simbologia utilizzata spesso dai centri sociali. La segretaria romana del partito, Luisa Regimenti, ha condannato l’azione, esprimendo la propria solidarietà «al segretario municipale Giuseppe Pio Torcicollo e ai militanti del territorio». «Associare Forza Italia al fascismo è peraltro ingiusto e scorretto. Noi – ha sottolineato – siamo un partito moderato che nulla ha in comune con il fascismo».

Forza Italia: «Questi gesti vili non riusciranno ad intimidirci. Apriremo nuove sedi»

«Questi gesti vili non riusciranno ad intimidirci – ha spiegato Regimenti – ma anzi rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta». L’esponente azzurra ha poi auspicato un intervento delle forze dell’ordine per identificare i responsabili, rimarcando insieme l’impegno di Forza Italia sul territorio: «Continueremo a rafforzare la nostra presenza in tutti i Municipi della Capitale, come già stiamo facendo con l’apertura di nuove sedi». La segretaria ha poi spiegato che a Roma non dovrebbero esistere «zone franche dove la violenza e l’intimidazione impediscono il confronto politico». «Forza Italia – ha concluso – andrà avanti con determinazione, portando avanti i propri valori e confrontandosi democraticamente con tutte le forze in campo, per contribuire al futuro della capitale».