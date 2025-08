Nozze Cirielli-Campitiello: il sì del viceministro degli Esteri a Roma. La Russa celebrante d’eccezione

Nozze all’insegna della sobrietà e della tradizione campana. Oggi Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d’Italia, si è sposato civilmente a Roma con Maria Rosaria Campitiello, ginecologa, sua compagna da sei anni, neo capo del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute. La cerimonia si è svolta alle pendici del Celio, a pochi passi dalle Terme di Caracalla, nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo. Celebrante d’eccezione il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Sarà un matrimonio romano per suggellare questi tre anni vissuti insieme nella Capitale, abbiamo invitato i familiari più stretti e pochi amici, quelli che abbiamo in comune”, ha confidato Cirielli all’Adnkronos poco prima del rito.

Nozze per Edmondo Cirielli a Roma nella chiesa di Santa Maria in Tempulo

Lui in smoking, lei ha fatto il suo ingresso accompagnata dal padre, in lieve ritardo, in classico, abito bianco con lungo strascico e bouquet di rose in mano. Ad accogliere gli invitati davanti all’ingresso principale della chiesa le note della hit dei Bee Gees, ‘How deep is your love’. Presenti anche il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. A celebrare la cerimonia La Russa, con fascia tricolore, che prima saluta i promessi sposi (“Sposarsi nella città eterna è un segnale per un amore eterno, auguri di cuore”) e poi li unisce in matrimonio con uno strappo alla regola. “Cambiamo! facciamo lo scambio degli anelli ora, prima del fatto burocratico”. Al momento del sì scherza: ‘’I quattro testimoni sono sicuri del loro si? C’è’ qualche altro testimone nascosto?”.

Al termine del rito l’uscita con i figli davanti ai fotografi

Al termine del rito Cirielli e la moglie sono usciti dalla chiesa con i figli e si sono concessi ai fotografi per il tradizionale lancio del riso. La Russa si è fermato a parlare a lungo con Lollobrigida, ma non è mancata la battuta ai fotoreporter: ”Ci fotografate anche ora ai matrimoni? Siamo sempre gli stessi…”. Anche prima della celebrazione il presidente del Senato non si era trattenuto con i fotografi che gli chiedevano di mettersi posa per una foto. “Non sono mica io la sposa…”.

Menu con prodotti tipici della cucina campana

Prodotti tipici della cucina campana per il rinfresco: non a caso, tra i primi spicca il risotto agli agrumi, piatto prettamente estivo in omaggio ai profumi e sapori della gastronomia della Costiera, scelto dalla coppia perché Cirielli ha fatto il capitano dei Carabinieri ad Amalfi ed è devoto a Sant’Andrea e la Campitiello è cresciuta in Costiera. Le bomboniere sono realizzate e dipinte a mano secondo l’antica arte della ceramica di Vietri.