Missione Gaza: l’Italia collabora al lancio degli aiuti umanitari. Tajani: «Restiamo in prima fila per la popolazione civile»

Stanziati già 5 milioni

L'operazione internazionale è guidata da Emirati Arabi e Giordania e vede la partecipazione di altri Paesi europei. L'Italia è presente con l'Aeronautica militare, nella cornice di un lavoro congiunto tra ministeri degli Esteri e della Difesa e Protezione civile

Il governo italiano invia i primi aiuti via cielo per la popolazione di Gaza. Un impegno che era stato preannunciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e che vede la nostra Nazione coordinarsi con i Paesi mediorientali che sono strategici per la costruzione del processo di pace.

Gli aiuti a Gaza anche nei prossimi giorni

Nell’ambito di un’operazione umanitaria internazionale guidata dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Giordania e con la partecipazione di altre Nazioni europee, l’Italia questa mattina ha iniziato ad offrire la sua collaborazione operativa alla consegna di aiuti alla popolazione di Gaza mediante lanci aerei, oggi operati con velivoli degli Emirati.

Grazie all’azione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Difesa, l’Italia continuerà a ripetere queste operazioni anche nei prossimi giorni in raccordo con i partner più stretti, a partire dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Giordania.

L’operazione umanitaria di lancio aiuti alla popolazione di Gaza «si è concretizzata – a quanto emerso – a seguito di frequenti contatti tra Giorgia Meloni e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan».

L’Italia impegnata per il cessate il fuoco

Parallelamente a questo sforzo in termini di aiuti umanitari, l’Italia resta impegnata a sostenere l’obiettivo di un cessate il fuoco che apra la via al termine permanente delle ostilità e al rilancio di un processo politico verso una pace giusta e duratura, basata sulla soluzione dei due Stati.

La soddisfazione di Tajani

“Siamo riusciti a sbloccare, grazie al lavoro della nostra ambasciata a Tel Aviv, tutto ciò che c’era nel porto di Astol e che non era materiale alimentare. Sono alimenti per gli animali, sono tende che verranno portate a Gaza. In più lanceremo materiale alimentare con la nostra Aeronautica Militare come ha detto anche il ministro Crosetto in collaborazione tra Esteri e Difesa e Protezione civile”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Naturalmente – ha aggiunto Tajani – faremo entrare altro materiale alimentare attraverso la Giordania, attraverso l’Egitto, per aiutare la popolazione civile. Abbiamo dato al programma alimentare mondiale 5 milioni di euro per l’acquisto di cibo per la popolazione civile di Gaza“, ha concluso il titolare della Farnesina