Lazio, 500mila euro per favorire l’accesso alle spiagge ai disabili: il governatore Rocca: Per noi l’inclusione non è uno slogan

Impegno mantenuto

Mezzo milione di euro per favorire l’accesso in spiaggia alle persone con disabilità. È quanto prevede un emendamento alla legge 217/2025 voluto fortemente dal presidente del Lazio, Francesco Rocca. Il provvedimento stanzia 500.000 euro da concedere, per il 2026, ai Comuni del litorale laziale ai Comuni lacuali e delle isole, per la realizzazione di progetti che prevedano aree accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, anche gravissima, al fine di sostenere il turismo inclusivo. L’emendamento è stato approvato dal Consiglio regionale nel corso dell’ultima seduta che ha licenziato il Defr e l’assestamento di bilancio. La norma prevede che in tali aree sarà garantita, alle persone con disabilità, la permanenza confortevole sulla spiaggia e i servizi di balneazione, attraverso specifiche e idonee attrezzature: come, ad esempio, passerelle per il passaggio agevole in carrozzina, sedie a rotelle da spiaggia appositamente progettate per terreni sabbiosi, ausili per il trasferimento in acqua, come sollevatori o carrozzine anfibie.

“Abbattere le barriere non è solo un dovere civile, è una scelta di civiltà. Con questo nuovo stanziamento vogliamo dare un segnale chiaro: il mare deve essere un diritto per tutti, senza eccezioni. Rendere le spiagge del Lazio accessibili alle persone con disabilità – anche gravissima – significa promuovere un turismo inclusivo, ma soprattutto affermare una visione di società che mette al centro la dignità e la libertà di ogni individuo”. Il presidente Francesco Rocca si dice “orgoglioso che questo emendamento sia stato approvato. È un impegno concreto che nasce dall’ascolto dei territori e dei bisogni reali delle persone. Continueremo su questa strada, perché l’inclusione non è uno slogan, è un impegno quotidiano”. (Italpress)