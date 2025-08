Il Cda di Tesla assegna a Musk un pacchetto di azioni da 29 miliardi di dollari: “Abbiamo bisogno di lui”

L'incentivo record

Il magnate sudafricano riceve 96 milioni di azioni per restare alla guida della società. Ha un patrimonio di circa 400 miliardi di dollari ed è l'uomo più ricco del mondo

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha approvato l’assegnazione di 96 milioni di azioni, per un valore di circa 29 miliardi di dollari, a Elon Musk nell’ambito di un nuovo accordo retributivo, dopo che quest’ultimo aveva minacciato di lasciare l’azienda se non gli fossero state assegnate ulteriori azioni.

Le azioni di Tesla ad Elon Musk

“Mantenere Elon è più importante che mai”, ha dichiarato l’azienda in una lettera agli azionisti. “Siamo fiduciosi che questo premio incentiverà Elon a rimanere in Tesla “. L’azienda e Musk sono coinvolti in una disputa legale nel Delaware da sette anni per il più alto premio retributivo mai concesso nella storia degli Stati Uniti. Il pacchetto da 56 miliardi di dollari, concesso dal board nel 2018, è stato annullato nel gennaio 2024 dal giudice del Delaware Kathaleen McCormick, che lo ha stabilito eccessivo. Da allora, Musk ha ripetutamente minacciato di lasciare l’azienda a meno che non gli venisse concesso un maggiore controllo sulla società.

Musk aveva minacciato di andare via

Dopo i risultati deludenti del mese scorso, Musk ha rinnovato la minaccia, avvertendo che avrebbe potuto “essere facilmente estromesso dagli azionisti attivisti”. “Penso che il mio controllo su Tesla dovrebbe essere sufficiente a garantire che vada nella giusta direzione, ma non così tanto da non poter essere cacciato se impazzisco”, ha detto Musk agli investitori in una conference call. Se reintegrato in appello dalla Corte Suprema del Delaware, il pacchetto aumenterebbe la proprietà di Musk in Tesla da poco meno del 13% a oltre il 20%.

Musk dovrà pagare alla società 23,34 dollari per ogni azione vincolata che maturazione, che secondo la Tesla è pari al prezzo di esercizio per azione del premio salariale del 2018. Il manager di Tesla è stato vicino a Trump durante le presidenziali scorse.

Il patrimonio di Musk, quasi 400 miliardi di dollari

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo. Il suo patrimonio, prima di questa ulteriore concessione, era stimato in circa 390 miliardi di dollari. Oltre a Tesla il magnate sudafricano è proprietario di SpaceX che gestisce Starlink e della piattaforma X(Twitter).