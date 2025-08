Estate, la sfida delle spiagge più amate dagli italiani la vince “la piscina di Dio” nella quale nuotava Modugno…

Il report

Spiagge più amate? Una questione di mare, ma anche di cuore. Ma Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 spiagge italiane del 2025, utilizzando i dati di Google Maps. E le sorprese non mancano.

La classifica delle spiagge più amate

Secondo l’analisi condotta da Holidu basata sui dati di Google Maps, la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa conquista il primo posto tra le spiagge più apprezzate d’Italia nel 2025. Negli anni ’70, Modugno acquistò un rudere proprio a due passi dalla Spiaggia dei Conigli, trasformandolo in una villa affacciata sul mare che lui amava tanto. Il cantautore vi trascorse gli ultimi anni della sua vita, fino al 6 agosto 1994, quando morì nella sua amata Lampedusa, nella villa immersa nel silenzio e nella bellezza naturale. Modugno definiva quella spiaggia con lirismo appassionato, chiamandola la “Piscina di Dio” per l’incredibile trasparenza e il colore del mare che gli ispirava le sue canzoni

La celebre baia siciliana ha ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 5 sulla piattaforma di recensioni di Google, con quasi 3.000 valutazioni da parte degli utenti. Completano il podio due destinazioni sarde: al secondo posto Cala Mariolu nel comune di Baunei, con un punteggio di 4,8 e oltre 5.500 recensioni, seguita dalla Spiaggia di Tuerredda a Teulada, con 4,7 punti su oltre 15.800 recensioni, il numero più alto in classifica.

Ma la Sardegna, anche se perde la sfida per la spiaggia più amata, emerge come assoluta protagonista della classifica: 22 delle 30 spiagge più votate si trovano sull’isola. Tra queste figurano località iconiche come Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis, solo per citarne alcune. La Calabria è presente con due spiagge: l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea, mentre la Puglia si distingue con Porto Selvaggio (Nardò) e San Pietro in Bevagna (Manduria).

La Liguria compare in classifica con Boccadasse, uno dei quartieri più caratteristici di Genova, la Toscana è rappresentata dalla Spiaggia di Cavoli, all’Isola d’Elba, mentre nella parte bassa della graduatoria troviamo la Campania con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento. La classifica completa delle top 30 spiagge con i dati intermedi e le rispettive località sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#migliori-spiagge.

Le spiagge più amate nel resto d’Europa