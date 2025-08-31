Candidatura rosso vergogna in Calabria: Tridico arruola Di Cesare, la prof con la lacrima facile per le Br

“Sconcertante”, “imbarazzante”, “preoccupante”, “vergognosa”: sono i termini che si ripetono più frequentemente in queste ore dal centrodestra, sulla candidatura di Donatella Di Cesare come candidata nella lista a sostegno di Pasquale Tridico in Calabria.

Che cosa ha scritto la professoressa Di Cesare sul terrorismo rosso

Prima ancora che il centrodestra, era stato l’Osservatorio nazionale anni di piombo a firmare un altolà netto, ricordando l'”inquietante post con cui Di Cesare ha omaggiato la morte della brigatista Barbara Balzerani. La ‘compagna Luna’, come la dottoressa ha affettuosamente definito la Balzerani, è stata un’attiva terrorista e dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse, responsabile di numerosi delitti tra cui l’omicidio del magistrato Girolamo Minervini e l’agguato di via Fani, in cui persero la vita cinque membri delle forze dell’ordine e venne rapito il Presidente Aldo Moro”.

“Il post pubblicato da Di Cesare – hanno ricordato dall’Osservatorio – sfiorava l’apologia del terrorismo, tanto da costringerla a rimuoverlo, ma le sue idee non hanno avuto alcun ravvedimento o condanna esplicita. Quale esempio si vuole davvero offrire ai giovani quando si propongono persone con simili riferimenti morali a governare le istituzioni ad ogni livello? Il Movimento 5 Stelle ritiene davvero necessario raccogliere consensi inserendo tra le proprie fila soggetti di questo genere?”.