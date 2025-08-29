Arrestate a Singapore le nuotatrici azzurre Pilato e Tarantino: la Farnesina ottiene scarcerazione e rientro in Italia

Sono accusate di furto

“Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, di rientro a casa da una vacanza dopo i mondiali, erano state fermate il 14 agosto all’aeroporto di Singapore con l’accusa di furto. Grazie al tempestivo intervento della nostra ambasciata, le connazionali sono state prontamente rilasciate dopo qualche ora. Hanno poi alloggiato in hotel fino al loro rientro in Italia avvenuto il 20 agosto”. Lo ha detto all’Adnkronos la Farnesina, parlando della vicenda delle due atlete italiane fermate dalla polizia all’aeroporto di Singapore con l’accusa di furto, dopo che le telecamere avrebbero ripreso la Tarantino mentre inseriva oggetti presi in un negozio nella borsa della collega.

Le due nuotatrici azzurre erano state arrestate alla vigilia Ferragosto

Il loro rientro, avvenuto lo scorso 20 agosto, è stato possibile dopo l’intervento dell’ambasciata d’Italia e della Farnesina. Le due nuotatrici pugliesi, che si erano trattenute in vacanza dopo i mondiali di nuoto svoltisi proprio a Singapore, erano state fermate il 14 agosto e, grazie all’intervento dell’Ambasciata italiana, sono state rilasciate dopo qualche ora. Hanno poi alloggiato in hotel fino al rientro in Italia. Il loro fermo era avvenuto in aeroporto, dove una telecamera di sorveglianza le avrebbe sorprese mentre infilavano in una borsa degli oggetti sottratti in un negozio.

Chi sono Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, fermate a Singapore per furto

Benedetta Pilato, 20 anni, originaria di Taranto, gareggia per la Canottieri Aniene prestigioso circolo sportivo della Captale, di cui è presidente onorario l’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò. Ai Mondiali di Singapore ha vinto una medaglia di bronzo nei 50 metri rana, stessa medaglia e stesso bronzo vinto un anno prima ai Giochi di Parigi.

Chiara Tarantino, originaria di Corato (Bari), milita nelle Fiamme Gialle, gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Ha compiuto 22 anni proprio il 14 agosto. Ha già partecipato alle Olimpiadi di Parigi ed è salita alla ribalta per un appello a sposare un altro nuotatore in diretta tv. Appello che era in realtà uno scherzo.