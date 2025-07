Verso la rimozione del segreto sugli atti della Commissione Moro: presidenza della Camera al lavoro su 700 documenti e 60 resoconti

Lo stato di avanzamento

Procede il lavoro per rendere pubblici nuovi documenti delle Commissioni parlamentari di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro (XVII Legislatura) e sull’attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (XII Legislatura).

Su impulso del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, e con il mandato dell’Ufficio di Presidenza, il vicepresidente Fabio Rampelli ha riferito oggi sullo stato di avanzamento del lavoro svolto finora: dopo una prima serie di note di interpello già trasmesse a soggetti esterni per verificare se a loro avviso sussistano ancora le motivazioni per il mantenimento dell’originario livello di classificazione di documenti da essi prodotti, è ora all’esame una mole di circa 700 documenti e 60 resoconti relativi a sedute della Commissione Moro.

Tali materiali comprendono verbali di informazioni testimoniali e resoconti di audizioni rese dinanzi alla Commissione, per i quali sono in corso le verifiche necessarie a rimuovere il segreto prima della scadenza del vincolo ventennale stabilito dalla Commissione stessa, a decorrere dal 22 marzo 2018. Anche per questi documenti l’Ufficio di Presidenza ha concordato di effettuare i necessari interpelli agli interessati, per lo più appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato. Alcuni dei soggetti esterni interpellati hanno intanto già comunicato il proprio assenso alla consultabilità dei documenti da loro stessi formati a suo tempo.

