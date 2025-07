“Il Fatto” attacca Vannacci: “E’ un baby pensionato”. Replica durissima: “Ne ho diritto. Ora indaghino sul mio intestino…”

Lo scontro

“Ecco l’indagine da brivido che vi preannunciavo”, è la replica, di prima mattina, sui social l’europarlamentare Roberto Vannacci (Lega), riferendosi all’articolo del ‘Fatto quotidiano‘ dal titolo “Vannacci baby-pensionato a 56 anni: Sì, ma ho diritto“. Il Fatto Quotidiano, evidentemente, aggiunge Vannacci, “non ha nient’altro da fare e invece di preoccuparsi, per esempio, della decadenza della governatrice TODDE, del buco di bilancio creato dal governo Conte con il bonus 110% e il reddito di cittadinanza, delle sedie a rotelle del ministro Azzolina (che fine avranno fatto), delle indagini giudiziarie sul candidato alla presidenza della regione Marche Matteo Ricci, vi svela, udite udite, quanto la normativa sulla quiescenza del personale militare prevede. Mi aspetto la prossima intervista, e il relativo scoop sul Fatto Quotidiano, sulla vivacità del mio tratto intestinale. Dopo Pucciarelli, Cappellini, Gramellini e Ranucci, aggiungiamo Mantovani ai miei promotori e alla rappresentanza dell’intrepida schiera dell’informazione di sinistra”.

Vannacci e le accuse sulla baby pensione

L’eurodeputato della Lega e, ormai, militare in pensione, Roberto Vannacci, viene “accusato” di essere andato in pensione a soli 56 anni, con una pensione stimata attorno ai 5mila euro netti al mese, cumulabile con lo stipendio da eurodeputato.

Nell’articolo del “Fatto” si legge che l’esponente della Lega è “andato in pensione, pardon ‘in riserva’ lo scorso febbraio, otto mesi dopo la trionfale elezione al Parlamento europeo, a 56 anni appena compiuti(….) . “Tutto alla luce del sole, ho pagato 44 anni di contributi, quanti pagano 44 anni di contributi? Ho maturato il diritto, lo prevede la normativa”, puntualizza Vannacci con un filo di irritazione(…)”. “In ogni caso – si legge ancora nel testo – a 63 anni avrà anche il vitalizio da eurodeputato: 3,5% per ogni anno di mandato. Una volta c’era il divieto di cumulare pensione e redditi da lavoro, ma agli incarichi elettivi non è stato mai applicato, confermano dall’Inps”.