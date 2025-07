Tragedia nella ginnastica: l’azzurro Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli e sbatte con il collo. E’ in coma

Alle Universiadi

Lorenzo Bonicelli tiene in ansia l’Italia. Il ginnasta azzurro è caduto durante la prova con gli anelli delle Universiadi che si stanno tenendo a Essen, in Germania, atterrando sul collo e restando immobile sulla pedana. L’incidente è sembrato subito grave, tanto che l’intervento dei medici della Federazione e degli organizzatori è stato immediato. A quanto pare sarebbe in coma farmacologico, ma un primo intervento sarebbe perfettamente riuscito.

Il ginnasta, 23 anni e nato ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, è stato trasportato in barella nell’ospedale universitario limitrofo e in serata è stato operato alle vertebre cervicali. L’ex direttore della Federazione internazionale (FIG), Steve Butcher, attraverso il suo profilo Facebook ha aggiornato sulle condizioni del giovane, pur senza alcun bollettino da parte dei medici: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!

Operazione riuscita, ma la prognosi resta riservata

L’intervento sarebbe perfettamente riuscito e la Federazione italiana è in costante contatto con l’ospedale, che nelle prossime ore dovrebbe fornire aggiornamenti sulle condizioni di Bonicelli. Intanto proprio la Federginnastica ha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia che ritirerà la squadra: “Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti”. “Immediatamente soccorso dallo equipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI, il ventitreenne di Lecco della Ghislanzoni GAL è stato trasportato al vicino Policlinico universitario”, è la ricostruzione della Federazione, “lo staff tecnico al seguito della missione GAM in Germania, visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione. In attesa dei bollettini medici ufficiali, la FGI tutta si stringe a Lorenzo, augurandogli una pronta guarigione. Forza Bonni!”.

Una scheda di Lorenzo Bonicelli

Nato 21 febbraio 2002 a Lecco (Abbadia Lariana), Lorenzo ha iniziato a gareggiare a livello internazionale nel 2017 all’Austrian Future Cup, ottenendo un podio (3° posto) e il primo segnale di talento nazionale. Nel 2019 ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre al primo Campionato Mondiale Juniores di Gyor, gara che segnò la prima partecipazione iridata per la squadra azzurra. Il vero salto di qualità è arrivato nel 2022, quando ai Campionati Italiani Assoluti si è piazzato secondo alla sbarra (13,850), primo medagliato assoluto per la sua società Ghislanzoni GAL Convocato per la World Challenge Cup a Cottbus (2025), si è qualificato per le finali a corpo libero e sbarra, confermando le sue ambizioni internazionali Nel 2023 ha partecipato ai Mondiali di Anversa: anche se non in pedana, ha celebrato il traguardo storico della qualificazione olimpica di squadra per Parigi 2024.