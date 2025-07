Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8,8: allerta tsunami e panico anche in Giappone e Usa

Al largo della Kamachatka

Una scossa tra le più alte registrate nella storia. Allerta in tutto il Pacifico mentre è stata evacuata la centrale nucleare di Fukushima

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.8 (Mwpd) è stata registrata al largo della Kamchatka, in Russia. Il sisma ha avuto origine a una profondità di oltre 74 km. La magnitudo registrata ha toccato gli 8,8 gradi. Il sisma sarebbe uno dei più forti mai registrati negli ultimi anni. Il terremoto in Kamchatka ha provocato numerosi feriti secondo le autorità locali, ma per fortuna non si registrano morti. Nel distretto di Severo-Kurilskij (Curii) nella regione di Sachalin in Russia è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il terremoto e l’allerta tsunami

Intanto, uno tsunami con onde di 3-4 metri è stato registrato nel distretto di Elizovsky, in Kamchatka. Allerta per possibile maremoto anche per Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e gli stati Usa della costa ovest, tra cui California, Oregon e Washington. In Giappone è stata evacuata la centrale nucleare di Fukushima. Sarebbero a rischio anche le Galapagos.

Secondo le webcam in diretta presenti sul posto, alcune parti della costa delle Hawaii hanno iniziato a vedere il livello del mare abbassarsi a causa delle onde dello tsunami che si avvicinano alle isole. Diverse webcam dalle isole di Kauai e Oahu, dove si trova la capitale Honolulu, mostrano che i livelli dell’acqua sono scesi notevolmente nell’ultima ora. Lo riporta la Cnn. In genere, uno tsunami provoca il ritiro insolito delle acque oceaniche dalle coste prima dell’arrivo delle onde principali.

Una delle scosse più potenti mai registrate

Il terremoto si è verificato alle 01.25 ora italiana, a una profondità di 20,7 chilometri, a circa 126 km da Petropavlovsk-Kamchatsky, la capitale della regione. In pochi minuti, le reti mondiali di monitoraggio sismico hanno confermato l’entità del fenomeno. In una regione scarsamente popolata, ma altamente monitorata dai sismologi, questo sisma, di una portata senza precedenti in questa zona dal 1952, ha fatto entrare la Kamchatka nella ristretta cerchia delle zone che hanno subito i terremoti più violenti della storia. Secondo una prima valutazione, il valore di 8,8 pone la Kamchatka allo stesso livello di terremoti storici, come quello di Esmeraldas, in Ecuador, nel 1906, e quello di Biobio, in Cile, nel 2010, che avevano raggiunto la stessa magnitudo.