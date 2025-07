Temu nel mirino della Commissione Ue: “Per i consumatori europei rischio elevato di trovare prodotti illegali”

Le istituzioni Ue hanno compiuto l'analisi di un'operazione di acquisto in incognito ed emesso una valutazione preliminare: "La sicurezza online dei consumatori non è negoziabile"

La Commissione Europea ha stabilito in via preliminare che Temu ha violato l’obbligo previsto dal regolamento sui servizi digitali di valutare adeguatamente i rischi di distribuzione di prodotti illegali sulla sua piattaforma di acquisti.

“È stata infatti dimostrata l’esistenza di un rischio elevato per i consumatori dell’Ue di trovare prodotti illegali sulla piattaforma. In particolare dall’analisi di un’operazione di acquisto in incognito condotta dalla Commissione è emerso che la probabilità di incorrere in prodotti non conformi tra quelli offerti da Temu, che includono giocattoli per neonati e piccola elettronica, è estremamente alta”, si legge in una nota della Commissione.

“Facciamo acquisti online perché confidiamo che i prodotti venduti nel nostro mercato unico siano sicuri e conformi alle norme vigenti – spiega Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia -. In base al nostro parere preliminare Temu è lungi dal valutare i rischi per i suoi utenti secondo gli standard previsti dal regolamento sui servizi digitali. La sicurezza online dei consumatori non è negoziabile nell’Ue: le nostre norme, compreso il regolamento sui servizi digitali, sono alla base di una migliore tutela online e di un mercato unico digitale più sicuro e più equo per tutti gli europei”.

