Tajani annuncia un nuovo “Manifesto delle libertà”: «Il centrosinistra non esiste più: puntiamo a quegli elettori delusi»

Operazione centro

Secondo i rumors, il segretario azzurro è atteso a Milano per un incontro con Marina, Pier Silvio e Gianni Letta: «Con la famiglia Berlusconi abbiamo un ottimo rapporto. Molte ricostruzioni sono fantasiose... Per non dire altro»

Un nuovo “Manifesto delle libertà”, a oltre trent’anni da quello lanciato da Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo per settembre è stato Antonio Tajani, in una lunga intervista a Libero, che arriva nel giorno in cui, secondo i rumors, il segretario azzurro è atteso a Milano per un incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi, alla presenza anche di Gianni Letta.

Tajani lancia il nuovo “Manifesto delle libertà”

«Siamo al lavoro, il nostro coordinamento è guidato da Andrea Orsini che era un po’ il ghost writer di Berlusconi. Lavoreremo sui testi di Paolo Del Debbio, ascolteremo le categorie economiche. Il manifesto della libertà economica, serve a dare un’identità forte a Forza Italia e a differenziarla da Lega e Fratelli d’Italia», ha detto Tajani al direttore di Libero, Mario Sechi, che firma l’intervista.

Obiettivo: centristi delusi dalla sinistra

L’operazione si inserisce in un quadro di rafforzamento della coalizione, guardando agli elettori moderati che non trovano una rappresentanza in quell’area spostata a sinistra. «Più il centrodestra è plurale, più consensi attrae. Forza Italia – ha detto Tajani – deve prendere, oltre ai voti di chi crede in un’economia liberale, nella lotta alla pressione fiscale, nelle battaglie garantiste, anche i consensi di quei centristi delusi dal centrosinistra. È uno scontro tra Schlein, Fratoianni e Conte. Il centro del centrosinistra non esiste più. Perché gli elettori che facevano riferimento a quell’area non possono avere un punto di riferimento? Magari non amavano la destra, ma se il centrodestra rimane centro-destra, noi possiamo attrarre quei consensi e far crescere la coalizione».

Il rapporto con i Berlusconi è «ottimo, molte ricostruzioni sono fantasiose, per non dire altro…»

«Credo – ha spiegato il leader azzurro – che lo presenteremo all’evento di Telese, sarà la ripresa della nostra attività politica. Prima però ci sarà la festa del movimento giovanile, all’inizio di settembre. In vista delle elezioni del 2027 vogliamo attirare l’attenzione di un mondo che vuole difendere la libertà. Con la famiglia (Berlusconi) abbiamo un ottimo rapporto, ne abbiamo già parlato. Io sono sempre pronto a cogliere i consigli di tutti. Molte ricostruzioni – ha chiarito Tajani – sono fantasiose…Per non dire altro».