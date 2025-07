Separazione della carriere, Csm a sorteggio, Alta corte disciplinare: ecco cosa prevede la riforma della giustizia

Tutte le novità

Il testo sarà approvato definitivamente dalle due Camere entro il marzo 2026. Successivamente si terrà il referendum obbligatorio per l'inserimento della nuova norma nella Carta con una giustizia completamente rinnovata

Non solo la separazione delle carriere. Cosa cambierà con la riforma costituzionale approvata in seconda lettura dal Senato quando entrerà nella Carta? Ecco i punti chiave della legge, che è un punto qualificante del programma.

Quando entrerà in vigore la separazione delle carriere

Trattandosi di legge costituzionale dovrà ancora essere approvata dalle due Camere con una distanza non inferiore ai 90 giorni tra una votazione e un’altra. Presumibile, quindi, che tra fine febbraio e inizio marzo si concluda l’iter. Se non sarà votata dai due terzi sarà obbligatorio il referendum, che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026 e che non avrà quorum.

La separazione delle carriere

La Costituzione viene modificata per specificare che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente (la funzione dell’accusa, cioè i pubblici ministeri), sancendo una netta separazione tra le due funzioni sin dall’inizio della carriera. Non sarà più possibile passare da una funzione all’altra, se non in casi eccezionali e limitati (ad esempio una sola volta, entro 6 anni dal maturare della legittimazione al tramutamento, cioè il cambiamento di posto). In sostanza, chi vorrà entrare in magistratura dovrà scegliere se fare il Pm o il giudice.

Due Consigli Superiori della Magistratura

Viene istituito un Csm distinto per i magistrati giudicanti e un altro per i magistrati requirenti. Ciascun Consiglio avrà competenze specifiche per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati della rispettiva carriera. Il Presidente della Repubblica presiederà entrambi i Consigli. La composizione dei due Csm è rivista. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

Il sorteggio del Csm

Gli altri componenti dei due Csm saranno estratti a sorte : un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento compila tramite elezione in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento; gli altri due terzi saranno sorteggiati tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.