Romano Floriani Mussolini va in serie A e zittisce la sinistra: “Il mio cognome dà fastidio ad altri, non a me” (video)

La risposta è per tutti coloro che da quando ha iniziato a giocare al calcio lo accusano di “usare” il suo cognome. Romano Floriani Mussolini, al suo debutto in conferenza stampa con la maglia della Cremonese, che quest’anno si cimenterà nel massimo campionato di serie A, ha parlato chiaro: “Sono qui per giocare a calcio. Il mio cognome? Ha dato più fastidio agli altri che a me”. Il figlio di Alessandra Mussolini e pronipote del Duce, al centro di polemica fin da quando venne inserito nella rosa di prima squadra della Lazio, non perde il suo aplomb. “Sono felice di essere arrivato qui, ho accettato subito quando c’è stato il via libera. Il mio cognome non mi ha mai causato problemi e, dal mio punto di vista, meno se ne parla meglio è. Sono qui per esprimermi in camp o, non per altro. Penso che la Cremonese rappresenti l’occasione giusta per me, per tanti fattori: la scorsa stagione l’ho affrontata da avversario in campionato e ai playoff e mi sono rimasti impressi sia il tifo coinvolgente che lo stadio, che trovo molto bello – ha detto il terzino grigiorosso -. Sono tutte cose che hanno inciso sulla mia scelta di venire qui, dove in più ho trovato un centro sportivo importante e un’organizzazione che mi ha colpito in positivo. La trattativa è stata molto veloce perché ero convinto sin dall’inizio e ritenevo fondamentale poter lavorare già a partire dal raduno: ho già legato molto con i miei compagni e il mister mi ha fatto un’ottima impressione, sta già cercando di trasmetterci i suoi principi in entrambe le fasi”.

Il video con le dichiarazioni di Romano Floriani Mussolini