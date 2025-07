Roma, turisti strappano la bandiera Italiana in via delle Botteghe oscure, sotto la storica sede del Pci (video)

Roma fuori controllo

“Quando suona il campanello della loro coscienza fingono di non essere in casa”. Lo diceva il celebre giornalista Leopoldo Longanesi, a proposito di tutti quelli che non si prendono mai la responsabilità davanti alla stupidaggini che commettono. La stessa frase si potrebbe applicare a quei turisti stranieri che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno deciso di staccare la bandiera italiana e quella europea, magari come sfregio o forse come souvenir della propria vacanza. Erano in cinque e ancora non è chiaro se avessero bevuto o tantomeno se siano stati denunciati. Uno di loro, come si nota dal video pubblicato da Welcome to favelas, girava in strada senza neanche indossare la maglietta. Staccare la bandiera di un Paese ospitante è un gesto di pessimo gusto, che denota una grave mancanza di educazione e di sensibilità civile. Farlo sotto il palazzo della storica sede del Pci, in via delle Botteghe Oscure, comunque la si pensi, è anche un oltraggio alla storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas)

Roma, turisti staccano la bandiera italiana: l’indignazione sul web

La reazione dei cittadini italiani, sconvolti per quanto accaduto dopo aver visto le riprese, è stata piuttosto rigida. Nella sezione commenti del post c’è chi parla di “vilipendio” e chi invece tira in ballo ironicamente la politica: “Ora la sinistra dirà che si può fare”. Non è la prima volta che un episodio simile si verifica nella capitale: già nel 2021 tre turisti francesi tra i 20 e 22 anni sono stati fermati dai Carabinieri, dopo aver provato a strappare la bandiera italiana dalla caserma in Piazza Farnese, A Campo de’ Fiori. In quel caso furono denunciati a piede libero, come riporta Roma today, con le accuse di vilipendio e danneggiamento alla bandiera. Inoltre, nei loro confronti, i militari hanno proposto l’irrogazione del Dacur, ossia il “Daspo urbano”.