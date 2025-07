Roma, occupato l’ex Circolo degli Artisti. Rampelli: “I centri sociali ci riprovano ma no pasaran”

Chiesto lo sgombero immediato

Ancora una volta a Roma i centri sociali, coccolati dall’amministrazione Gualtieri, come a Milano con il sindaco Sala, provano ad allungare le mani su edifici pubblici. Questa mattina, mentre erano in corso le operazioni di pulizia dell’ex Circolo degli Artisti di Roma di via della Stazione Tuscolana, alcuni militanti dei centri sociali hanno occupato abusivamente lo stabile. La struttura abbandonata da anni è finalmente destinata a una nuova vita al servizio della comunità dei residenti.

Occupato l’ex Circolo degli Artisti, Rampelli: torni alla comunità dei residenti

“Stanno tentando di ostacolare un percorso di riqualificazione atteso da troppo tempo da un quartiere funestato negli anni da altre occupazioni illegali, da spaccio, rovistaggio sistematico dei cassonetti da parte di nomadi che si sono stanziati, degrado urbano e sociale ovunque”. Così Fabio Rampelli che in una nota parla di un “gesto grave, reso ancor più inaccettabile dalla probabile presenza tra gli occupanti del consigliere comunale di Avs Luparelli. Conferma evidente di come la linea Salis sulle occupazioni sia ormai un caposaldo di certa mala politica che partecipa a viso aperto a fenomeni illeciti”.

Chiesto l’intervento immediato del prefetto e del questore

Il vicepresidente della Camera ha chiesto quindi l’intervento immediato del prefetto e del questore di Roma, con un’azione immediata di sgombero da parte delle forze dell’ordine con l’identificazione e la denuncia degli occupanti. “Il quartiere, catalogato come ‘zona rossa’ fino a due mesi fa, non è più disposto a tornare indietro, pretende una presenza assidua e vigilante dello Stato”, continua il parlamentare di Fratelli d’Italia. Si chiede con forza “la repressione di tutti quei fenomeni che lo hanno sfigurato nei decenni emarginando dalla vita sociale i cittadini onesti che pagano le tasse per avere una città pulita, ordinata e nella quale vengano rispettate da parte di tutti le leggi vigenti”.

Il Campidoglio chiarisce la destinazione dello spazio pubblico

Il Campidoglio al contempo – prosegue Rampelli – chiarisca con urgenza quale debba essere il destino di questo spazio, situato a pochi passi dalla stazione Tuscolana e quindi ad alto rischio. “Difendere la legalità è un dovere, non una scelta. E nell’assemblea celebrata nel corso della mattinata alcuni cittadini residenti sono stati intimiditi, insultati, spintonati e minacciati. I Comitati per il decoro e la legalità presenti hanno annunciato una mobilitazione per difendere il diritto a una qualità della vita all’altezza delle tasse che pagano. Dopo la battaglia decennale per sgomberare e riqualificare un’area a 300 metri dalla Basilica di San Giovanni sarò presente per sostenerli ogni giorno. Come giustamente richiedono residenti e operatori economici”.