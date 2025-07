Ractopamina e altri animali fantastici: Rapisarda riporta i “sinistri” Bonelli e Fusani sul pianeta Terra (video)

Direttore del Secolo d'Italia

"Difenda l'Italia", grida il leader di Avs in scena ad Agorà estate su Rai 3. Il direttore del Secolo risponde con garbo: "Lo facciamo tutti i giorni. E soprattutto, da tempi non sospetti"

Ci sono mattine televisive che iniziano come di rito: l’indignazione progressista si scalda insieme alla moka e prepara il consueto cahier de doléances contro il governo Meloni. Ma a volte capita che qualcuno rovini la festa. È successo stamattina ad Agorà Estate, dove Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia, ha avuto l’ardire di mettere ordine nel teatrino confuso e vagamente istrionico inscenato da Angelo Bonelli e Claudia Fusani. Un duetto stanco e scontato, convinto di essere ancora al centro del dibattito, mentre il mondo cambia e loro vengono rilegati ai margini.

Dazi? Il mantra sinistro: “Colpa della Meloni”

Si discuteva di dazi, di Europa, di posizionamento strategico. Un tema serio, che avrebbe meritato un’analisi seria. Invece Bonelli e Fusani si sono arrampicati sugli specchi con l’aria di chi non ha mai visto un cantiere politico, ma pretende di dirigere i lavori. «La trattativa finisce quando l’arbitro fischia la fine. E la trattativa la sta facendo la vostra santa Europa, ok? Non la sta facendo il governo italiano». Così, Rapisarda gli ricorda le basi.

Fusani si irrita, Rapisarda gli fa lezione

«Come sai l’Europa è divisa, no? C’è una parte di Ue, fra cui l’Italia, che dice sì al 10 e c’è un’altra che dice: ma trattiamo fino alla fine», ribatte Fusari. E qui arriva l’affondo del direttore: «C’è invece un’Europa muscolare in crisi di consenso interno — ogni riferimento alla Francia è volontario — che spera che l’Europa vada allo scontro per intestarsi una leadership europea che in casa propria».

Traduzione: mentre Macron gioca a Risiko, qualcuno a Roma tiene i piedi per terra. Ma questo non piace ai teologi del multilateralismo a senso unico.

Bonelli e la geopolitica da scaffale bio

Bonelli, irritato, tenta la contromossa. Ma invece di rispondere sul merito, scivola su tutt’altro tema, quello dei dazi interni: «L’Europa sta facendo un buon lavoro. Io sono orgoglioso del lavoro che ha fatto sui regolamenti, che qualcuno definisce “dazi interni“, perché tutelano la salute degli italiani e degli europei da prodotti agricoli carichi di pesticidi e da carni cariche di ormoni».

E qui arriva il colpo di teatro: «Difenda l’Italia, lei che è Secolo d’Italia! Non faccia il procuratore di Trump!» Rapisarda, imperturbabile, sorride sotto i baffi: «In verità, lo facciamo tutti i giorni. Anche da tempi non sospetti. Ma lei sta proprio andando fuori tema».

La sinistra è alla frutta

Tuttavia, Bonelli è deciso a recuperare così tira fuori la ractopamina: «Lei sa che cos’è la ractopamina? Lei sa che cos’è la Ractopamina?». Due volte, con tanto di enfasi. Il direttore replica sereno: «Ripeto, non è quello di cui stiamo parlando». Bonelli non sente ragioni: «La Ractopamina è un anabolizzante vietato in Europa, usato negli Stati Uniti! Mi faccia finire! Lei non è il mio professore che mi dice… non è il mio professore!»

A quel punto si capisce che la discussione ha preso una piega surreale. Si parlava di dazi e interessi nazionali, si finisce in un dibattito da etichetta del prosciutto che da noi rimane Made in Italy. Ed ecco la lezione finale, quella che Rapisarda consegna alla sinistra: «Non si capisce neanche di cosa parlate. Siete completamente fuori tema».