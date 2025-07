Ok, il dazio è giusto: Von der Leyen trova l’intesa con Trump al 15 per cento. Meloni: accordo positivo

L'annuncio di Donald e Ursula

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno raggiunto il tango agognato accordo sui dazi: saranno fissati al 15%. Lo annunciano Donald Trump e Ursula von der Leyen al termine del loro incontro in Scozia oggi 27 luglio 2025. Il meeting decisivo è andato in scena nella tenuta da golf del tycoon a Turnberry sulla costa sud-ovest della Scozia.

Trump: accordo positivo per tutti

“Abbiamo buone notizie, abbiamo raggiunto un accordo positivo per tutti. È probabilmente l’intesa mai raggiunta, al di là del commercio”, l’annuncio del presidente americano. “L’Ue acquisterà dagli Stati Uniti energia per 750 miliardi di dollari, investirà negli Usa per altri 600 miliardi di dollari oltre alle somme già investite. L’Ue aprirà i propri paesi al commercio a ‘tariffe zero’ e acquisterà una quantità ingente di equipaggiamenti militari, non conosciamo ancora i numeri. Noi produciamo i migliori equipaggiamenti militari al mondo, non c’è nulla di paragonabile”, dice Trump. Gli Usa applicheranno “tariffe al 15% per automobili e per tutto il resto” proveniente dall’Unione europea.

“Abbiamo un accordo commerciale tra le due più grandi economie del mondo”, dice von der Leyen. “L’intesa porterà stabilità e possibilità di programmare, è fondamentale per l’economia su entrambe le sponde dell’Atlantico”, aggiunge la presidente della Commissione europea. “E’ un accordo enorme, ottimo, ottenuto dopo negoziati.

Von der Leyen: è stata una trattativa difficile

L’accordo sui dazi tra l’Ue e gli Usa “‘è un buon accordo. Sono state trattative difficili, lo sapevo dall’inizio ed è stato davvero molto difficile, ma siamo giunti a una buona conclusione”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea al termine del bilaterale con il presidente americano.

“Considero positivo che ci sia un accordo ma se non vedo i dettagli, non sono in grado di giudicare meglio”, commenta a caldo dal vertice in Etiopia la premier Giorgia Meloni dopo l’intesa raggiunta sui dazi tra Ue e Usa.