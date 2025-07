Napoli, crolla un montacarichi al Rione Alto: tre operai morti. Il volo dal sesto piano di un palazzo

Il video

Tragedia al Rione Alto: in un cantiere di un palazzo, è crollata un montacarichi mobile, che si è piegato su se stesso provocando lo scivolamento di chi era sopra: sono morti 3 operai. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9.30 di questa mattina in via Domenico Fontana a Napoli, quartiere Vomero.

Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una palazzina, quando è improvvisamente crollato il montacarichi mobile. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, primi rilievi a cura degli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e delle Volanti.

A constatare il decesso sono stati gli operatori del 118, giunti per primi sul luogo della tragedia. Sul posto, in via Domenico Fontana angolo via San Giacomo dei Capri al Vomero, sono attualmente in corso i rilievi della Polizia Scientifica, per le primi indagini, insieme all’ispettorato del lavoro. Intervenuti per la messa in sicurezza i vigili del fuoco. Secondo una prima ipotesi, il cestello montacarichi dell’impalcatura mobile si sarebbe improvvisamente ribaltato, e i tre operai sono precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri. Ora sono partite le verifiche del caso, anche quelle collegate ai dispositivi e alle misure di sicurezza.Il procuratore aggiunto Antonio Ricci, coordinatore della sesta sezione “lavoro e colpe professionali” della Procura di Napoli, insieme con il sostituto procuratore Stella Castaldo, effettueranno il sopralluogo in via san Giacomo dei Capri. I due magistrati sono in stretto contatto anche con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri.