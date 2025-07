Movimento Indipendenza, domenica l’elezione del vicario di Alemanno

La direzione nazionale

Domani, domenica 27 luglio alle ore 10 a Roma nella sala dell’ass. Per Roma, in via Nazionale 66, si terrà la direzione nazionale del Movimento Indipendenza, per eleggere il vicesegretario vicario che sostituirà Gianni Alemanno fino a quando rimarrà detenuto nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto. Lo comunica una nota stampa del Movimento Indipendenza.

Movimento Indipendenza, domenica la direzione nazionale eleggerà il vicario di Alemanno fino alla sua scarcerazione

Come è noto – prosegue il comunicato – “Gianni Alemanno nel novembre 2024 era stato eletto, insieme al presidente Massimo Arlechino, alla guida del Movimento Indipendenza, il nuovo partito sovranista nato per contestare le politiche europeiste, atlantiste e conservatrici oggi dominanti nel centrodestra. Alemanno, arrestato il 31 dicembre scorso per aver violato le regole dell’affidamento in prova con cui stava scontando la condanna a un anno e 10 mesi per traffico di influenze, ha fatto di nuovo ricorso in Cassazione e alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo per vedere riconosciuta la sua innocenza rispetto ai reati che gli vengono addebitati”.

Il documento “Il sovranismo sociale nel sovranismo europeo”

Considerati i tempi di questi procedimenti – si legge ancora nella nota ufficiale del documento – tutto fa presumere che Alemanno rimarrà in carcere fino a giugno 2026, per questo motivo si è reso necessario individuare un vicesegretario vicario che, insieme al presidente Arlechino, guidi il movimento nei prossimi 11 mesi. Nel corso della Direzione sarà messo ai voti anche il documento “L’Italia che vuole cambiare. Il Sovranismo sociale nel Sovranismo europeo” elaborato da Gianni Alemanno, in questi ultimi mesi di detenzione.