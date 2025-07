Morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling. L’anno scorso lo show a favore di Trump alle presidenziali

Aveva 71 anni

Considerato il wrestler più famoso della storia nel 2024 fu protagonista di uno sketch memorabile alla convention repubblicana per The Donald

Terry Bollea, noto al grande pubblico come Hulk Hogan e icona mondiale del wrestling professionistico, è morto all’età di 71 anni. Lo riferisce il sito statunitense “Tmz Sports”, secondo cui i soccorritori sarebbero intervenuti all’alba di oggi, 24 luglio, nella sua abitazione di Clearwater, in Florida, in seguito a un arresto cardiaco. Secondo fonti informate citate dal sito, diverse pattuglie della polizia e mezzi di soccorso si sarebbero recati presso l’abitazione della star del wrestling, da cui Hogan sarebbe stato trasportato su una barella all’interno di un’ambulanza. “Tmz Sports” ha anche diffuso una registrazione audio delle comunicazioni tra i soccorritori.

La morte di Hulk Hogan dopo l’intervento chirurgico

La notizia della morte arriva a poche settimane di distanza dalle smentite della moglie Sky Bollea, che aveva definito “forte” il cuore del marito e aveva respinto come infondate le voci su un presunto coma, spiegando che l’ex wrestler si stava riprendendo da un intervento chirurgico al collo subito nel mese di maggio. In precedenza, lo stesso sito aveva parlato di Hogan come prossimo alla morte, notizia poi ridimensionata come conseguenza di complicazioni post-operatorie. Considerato uno dei volti più celebri e influenti della storia del wrestling, Hulk Hogan era stato introdotto aveva segnato un’epoca con la sua carriera nel wrestling negli anni Ottanta e Novanta, contribuendo alla popolarità globale della disciplina.

Un gigante buono

Soprannominato “The Incredible” e successivamente “The Immortal”, è stato tra le superstar della World Wrestling Federation/Entertainment più riconosciute a livello mondiale, nonché una delle maggiori icone del wrestling di tutti i tempi.

Ha detenuto il record per essere stato campione mondiale per più singoli anni consecutivi (3 regni, 7 anni e 11 mesi: 23 gennaio 1984-4 dicembre 1991). Dopo Bruno Sammartino e Bob Backlund, è il terzo wrestler di sempre con il maggior numero di giorni complessivi da WWE Champion.

La maglietta da Trump

Nel 2024 Hogan decise di schierarsi apertamente per Donald Trump, sostenendolo nella sua candidatura come Presidente degli Stati Uniti d’America, alla Convention nazionale repubblicana e concludendo con lo strepitoso ed efficace show della maglietta strappata che diede tanti consensi al tycoon.