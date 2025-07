Gli alleati scaricano Matteo Ricci: il M5S cancella l’evento elettorale, Fratoianni e Bonelli s’imboscano in attesa di tempi migliori

Primi forfait

Il candidato del campo largo nelle Marche sarà ascoltato in Procura il 30 luglio. La capogruppo pentastellata in Regione cancella l'incontro pubblico, Avs lo rimanda di una settimana. Il Pd nazionale lo puntella in corsa: «Pronti a fare la campagna elettorale al suo fianco»

Il sostegno rinnovato a parole c’è. Ma a Matteo Ricci inizia a mancare quello nei fatti. Dopo la notizia dell’avviso di garanzia che lo ha raggiunto, il candidato del campo largo nella Regione Marche si trova alle prese con i primi forfait da parte degli alleati. Nulla che venga presentato come definitivo e, anzi, è tutto un auspicio che “la vicenda si chiarisca al più presto”, ma anche che si facciano le valutazioni del caso. Ricci sarà sentito in Procura il 30 luglio. Nel frattempo, la campagna elettorale resta in stallo, e lui per fare un’uscita pubblica in queste ore deve contare sul Progetto Civico guidato dall’assessore capitolino Alessandro Onorato. In questo contesto, arriva in corsa la “cavalleria” del Pd nazionale.

L’intervento del Pd nazionale per puntellare Matteo Ricci

«Abbiamo sentito Matteo Ricci, che si è già dichiarato totalmente estraneo ai fatti contestati. Naturalmente abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura e speriamo che questa vicenda venga chiarita al più presto. Siamo fiduciosi che andrà avanti come candidato presidente nelle Marche e il Pd è pronto a fare al suo fianco la campagna elettorale», ha assicurato Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria nazionale Pd, intervenuto a pomeriggio inoltrato di una giornata dai segnali tutt’altro che rassicuranti.

Avs prende tempo: rinviato l’evento elettorale con Fratoianni e Bonelli

«Matteo Ricci si è dichiarato completamente estraneo alle accuse e naturalmente rispettiamo, come sempre e senza differenze di colore, la magistratura impegnata nelle sue inchieste e nel suo lavoro. Ci auguriamo che la questione possa essere chiarita al più presto possibile», ha detto il leader di Avs, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti davanti al Senato. «Naturalmente – ha aggiunto – aspettiamo anche le valutazioni di Ricci e quelle di tutta la coalizione. E lo facciamo nella speranza che, ripeto, questa vicenda si possa chiarire al più presto possibile e si possa proseguire con la campagna elettorale». Avs ha posticipato al primo agosto un evento elettorale che si sarebbe dovuto tenere il 25 luglio nel comitato elettorale di Ricci ad Ancona e al quale avrebbero dovuto partecipare Fratoianni e Bonelli.

Il M5s dà il primo forfait: deve capire se c’è «compatibilità» di «principi e valori»

Il M5S intanto ha messo in stand-by la macchina organizzativa del Movimento 5 stelle, in attesa di capire quali sono le contestazioni mosse all’ex sindaco di Pesaro. Il primo appuntamento saltato è un incontro pubblico, che era previsto per domani a Fano, della capogruppo pentastellata in regione, Marta Ruggeri, con il deputato e coordinatore regionale Giorgio Fede. Una decisione, filtra da Campo Marzio, del tutto normale e conseguente alle parole espresse sia dal presidente Giuseppe Conte, sia da Ruggeri e Fede. Nonostante i pentastellati non abbiano formalmente ritirato il sostegno a Ricci, ieri Conte in una nota aveva scritto che vuole «comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta, che ha portato a indebiti vantaggi personali. Condotta questa che sarebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori».

Matteo Ricci si affida all’assessore capitolino

Ricci dal canto suo ha annunciato che sul proprio profilo Facebook, lo stesso da cui ha dato notizia dell’indagine a suo carico, la partecipazione a un incontro a Lido di Fermo previsto da Progetto Civico, con altri amministratori locali e introdotto dall’assessore di Roma Alessandro Onorato, sul tema “Cambiare le Marche migliora l’Italia”.

Nei prossimi giorni Ricci dovrebbe dare vita a due iniziative per lanciare un nuovo tour elettorale “Ricci on the beach”: in particolare una cena con circa mille persone in Baia Flaminia a Pesaro, venerdì sera, e un tour in sette tappe realizzato sul mare, simbolicamente a bordo di una barca che lo ripulisce dai rifiuti, che dovrebbe partire da domenica 27 luglio da Marina Dorica ad Ancona. Al momento sono ancora programmati, ma la situazione appare in evoluzione.