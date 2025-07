L’ultima trovata dei rosiconi, il governo cresce perché gli italiani usano la parte involuta del cervello. Meloni: “A posto così”

"Meravigliosa"

Nel blog del Fatto Quotidiano un sedicente "medico psicanalista" spiega così il successo della premier: "Le decisioni politiche di una larghissima fetta di popolazione sono legate ai meccanismi primitivi di tipo istintivo (cervello rettiliano)"

La premier Giorgia Meloni l’ha definita ironicamente una roba “meravigliosa”. È l’ultima trovata “psicologica”, ospitata dal blog del Fatto Quotidiano per spiegare il vento in poppa del governo che si avvicina, con gradimenti in crescita, al giro di boa dei tre anni. Agli italiani continua a piacere la premier perché – stringi stringi – usano la parte più involuta del cervello. Purtroppo non è uno scherzo, è scritto così. La notizia è ghiotta tanto che la presidente del Consiglio non resiste alla tentazione di replicare. Con sarcasmo, ovviamente.

Meloni replica al blog del Fatto Quotidiano: questa è meravigliosa

Questa è meravigliosa! I consensi degli italiani per il governo restano alti e non calano perché la maggioranza degli italiani si affida alla parte “rettiliana” del cervello, cioè la parte considerata più istintiva, primitiva e meno evoluta”, scrive Meloni sui social. Per concludere laconicamente: “A posto così”. Sottotitolo: “non sanno più come attaccare il governo”. Purtroppo è tutto vero. C’è qualcuno come il medico psicanalista Luciano Casolari che nello scervellarsi sulla causa dello stato di benessere del governo, ossessionato dal “perché i consensi per Meloni non calano?”, è ricorso all’anatomia.

Il ricorso all’anatomia per spiegare i successi dell’esecutivo

“Il cervello dell’uomo derivante dall’evoluzione – scrive – è strutturato in tre strati che si sovrappongono. Alla base esiste un cervello detto rettiliano (cervelletto, troco encefalico, gangli della base, neuroni presenti a livello del sistema gastrointestinale). Definito così perché è simile a quello presente nei rettili che controlla le esperienze istintive quali la fame, la sete, il sesso, risposta di attacco e fuga, dominanza e sottomissione. Sovrapposto troviamo il cervello emotivo simile ad altri mammiferi come gatti e cani che controlla le emozioni, le motivazioni, la memoria e il sistema dell’attaccamento e della cura. Solo nell’uomo poi troviamo estremamente sviluppato il cervello razionale (neocorteccia coi suoi due emisferi) con le funzioni cognitive come il ragionamento la coscienza la pianificazione e il pensiero astratto”. E fin qui nulla di strano. Il bello, si fa per dire, arriva dopo.

La disperazione senza limiti dei rosiconi

L’esimio studioso arriva alla conclusione a dir poco bizzarra (e disperata) che le decisioni politiche di una larghissima fetta di popolazione sono legate ai meccanismi primitivi di tipo istintivo (cervello rettiliano) quali dipendere da qualche capo che ci trasmette senso di protezione. Ed emotivi (cervello dei mammiferi) quali l’attaccamento a qualcuno che appare accudente. “Questa figura di riferimento – conclude ‘lo scienziato’ – viene vagliata solo in minima parte a livello razionale in quanto prevalgono gli aspetti istintivi ed emotivi. Questo capo diventa come un amuleto che ci protegge oppure può accomunarsi a quei piccoli gesti o atteggiamenti che mettiamo in atto di fronte a un evento che ci travolge e ci fa sentire impotenti”. Capito? Gli italiani non mollano la premier underdog perché porta fortuna. Poveri noi.