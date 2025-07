Lotta ai “falsi” digitali, la “star up” IdentifAI annuncia investimenti con una raccolta di capitali da 5 milioni di euro

Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando la tecnologia che definisce il nostro tempo. Secondo un recente rapporto dell’UNCTAD, Organo permanente delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo con sede a Ginevra, si prevede che il mercato globale dell’IA salirà da 189 miliardi di dollari nel 2023 a 4,8 trilioni di dollari entro il 2033 – un aumento di 25 volte in soli dieci anni. Entro tale data, l’IA potrebbe quadruplicare la sua quota nel mercato globale della tecnologia di frontiera, passando dal 7% al 29% ed emergere come forza dominante del settore. Per quanto riguarda, in particolare, il tema dei deepfake, un recente studio di Deloitte, condotto su un campione di utenti dei mezzi di informazione, ha restituito risultati preoccupanti: la metà degli intervistati ha dichiarato di essere più scettica circa l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni online, rispetto a un anno fa. Tra gli intervistati che conoscono o utilizzano l’IA generativa, il 68% ha, inoltre, dichiarato di temere che i contenuti sintetici possano essere usati per ingannarli o imbrogliarli e il 59% ha affermato di avere difficoltà a distinguere i media creati dagli esseri umani da quelli generati dall’IA; infine, l’84% per cento degli intervistati, che hanno familiarità con l’IA generativa, concordano sul fatto che il contenuto sviluppato con questo tipo di tecnologia dovrebbe sempre essere chiaramente etichettato.

In questo complesso scenario, IdentifAI, la startup fondata da Marco Ramilli e Marco Castaldo, annuncia un round di raccolta di capitali da 5 milioni di euro guidato da United Ventures, gestore di venture capital focalizzato negli investimenti in startup tecnologiche. Questo investimento, giunto a meno di un anno dal precedente investimento da 2,2 milioni di euro, evidenzia un impegno condiviso per sviluppare tecnologie di contrasto all’uso malevolo dei deepfake e promuovere un ambiente informativo trasparente e sicuro.

IdentifAI, realtà dinamica e in rapida crescita, utilizza una piattaforma avanzata basata sull’intelligenza artificiale che rileva, con un elevato grado di probabilità, se un contenuto – immagine, video o voce – sia stato prodotto o manipolato da una AI generativa o sia un’autentica realizzazione umana. “Credo che il nostro background in cybersecurity, che caratterizza il nostro approccio e ci rende estremamente reattivi nell’aggiornare le nostre tecnologie di detection ogni qualvolta un nuovo generatore emerge nel mercato, sia un nostro fattore chiave di competitività”, ha dichiarato Marco Castaldo, co-founder di IdentifAI.