Los Angeles, auto piomba sulla folla a East Hollywood: almeno 30 feriti, 5 gravi. Una vittima colpita da un proiettile (Video)

Los Angeles, ore 2 del mattino — le 11 in Italia. Sul West Santa Monica Boulevard, all’altezza di un locale musicale dell’ East Hollywood, un’auto si è lanciata sulla folla, seminando il caos. Il bilancio provvisorio dei vigili del fuoco parla di almeno trenta feriti. Tra questi, quattro o cinque in condizioni critiche, e altri otto o dieci classificati in condizioni serie e diciannove in condizioni discrete.

The Los Angeles 🇺🇸 Fire Department is reporting that a vehicle drove into a crowd of people in East Hollywood early Saturday, injuring more than 20.

Three people were transported in critical condition, six in serious condition and 19 in fair condition. Over 100 fire personnel… https://t.co/SxBgpncegp pic.twitter.com/XzrSSVgYFZ

— Saad Abedine (@SaadAbedine) July 19, 2025