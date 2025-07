Inchiesta su Milano, Marinoni non risponde al Gip. Sei rinvii a giudizio per le Park Towers: c’è anche Bezzicccheri

Oggi l'interrogatorio

Senza la riforma Nordio è probabile che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe emesso un provvedimento restrittivo. Il 12 novembre inizierà il processo per un'altra, presunta violazione urbanistica

Nell’inchiesta sull’urbanistica che coinvolge il comune di Milano, ascoltati gli indagati per i quali la Procura ha chiesto le misure cautelari. Il costruttore Manfredi Catella, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, Alessandro Scandurra e i costruttori Federico Pella e Andrea Bezziccheri alla prova dei fatti nell’indagine che coinvolge il sindaco, Beppe Sala. Mentre Bezziccheri è stato rinviato a giudizio per l’indagine sulle Park Towers.

Marinoni sceglie il silenzio e si difende con una memoria

L’interrogatorio di Marinoni è terminato dopo poco perché l’ex presidente della commissione Paesaggio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato ha depositato una memoria per sostenere che non sussistono esigenze che giustifichino il carcere. E comunque, ha spiegato il legale incontrando (senza Marinoni) la stampa “a Milano non esiste alcun sistema corruttivo”.

Tancredi dopo le dimissioni non rischia il carcere

I sei indagati hanno fatto un percorso che era impedito ai giornalisti. Giancarlo Tancredi, dimessosi formalmente da assessore lunedì scorso, non rischia più il carcere: difficile che possa reiterare il reato o inquinare le prove non essendo più in carica. L’interrogatorio di garanzia è stato reso possibile dalla riforma Nordio, criticata dalla sinistra, senza la quale probabilmente i sei indagati sarebbero finiti ai domiciliari.

L’inchiesta di Milano e le Park Towers

Intanto, la gip Alessandra Di Fazio ha rinviato a giudizio i sei imputati per il progetto edilizio Park Towers, uno dei primi finiti nelle inchieste della Procura di Milano per violazioni delle scelte urbanistiche. Le accuse sono abuso edilizio e falso. Gli imputati sono costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Il processo inizierà il 20 novembre. Tra i rinviati a giudizio c’è anche il costruttore Andrea Bezzicccheri sul quale pende una richiesta di arresto nell’ultima indagine. Il processo, come fissato nel decreto di rinvio a giudizio, inizierà il 12 novembre davanti alla decima sezione penale.

Per la Procura quella sulle Park Towers, zona parco Lambro, sarebbe stata, come in altri casi, una “operazione speculativa a favore dell’investitore privato”, realizzata attraverso un’autocertificazione veloce per una ristrutturazione e non nuova costruzione, ossia la Scia, e non con un piano attuativo, come sarebbe stato necessario, con annessi servizi per i cittadini della zona, come verde e parcheggi. Contestate anche violazioni di leggi urbanistiche e paesaggistiche e, come in altri filoni, oneri di urbanizzazione pagati dai costruttori ma al ribasso.