Il “25 aprile” della tartaruga Elly: la “liberazione” della testuggine dedicata alla Schlein dalle nipotine (video)

Una cerimonia commovente, a leggere le cronache dei giornali locali. Emozione, brividi, fiato sospeso, fino a quando la tartaruga Elly, rimasta imbrigliata in reti da pesca, non si è allontanata dalla riva prendendo la via del mare aperto. Applauso. A lei e alla Schlein, che ha prestato il nome di battesimo alla testuggine marina grazie all’iniziativa delle nipotine della segretaria del Pd. Ieri mattina, alle 5.30, sulla spiaggia libera del Marano di Riccione, davanti a centinaia di persone, la “liberazione”, quella che per scherzare si può definire il 25 Aprile della tartaruga Elly. Il chelonide era stata curata per diversi mesi dal Centro di recupero della Fondazione Cetacea.

“L’evento si è svolto in un’atmosfera suggestiva, resa ancora più speciale dal sorgere del sole sul mare e dalla partecipazione di tantissimi bambini, affascinati da questo momento di contatto diretto con la natura”, informa il Comune di Riccione.

Le nipoti di Elly Schlein, in vacanza sulla Riviera, hanno voluto fare una donazione alla Fondazione in occasione del compleanno della zia, dedicandole simbolicamente l’adozione della tartaruga. Sulla stessa spiaggia libera scelta per il rilascio si trova attualmente il primo nido di Caretta caretta mai documentato sulla costa riminese, scoperto nella notte tra il 23 e il 24 giugno.

Il video della liberazione della tartaruga Elly