Femminicidi, il programma del governo per la prevenzione: “Un milione di studenti coinvolti ma è importante anche la famiglia”

L'informativa al Senato

Dai ministri Valditara e Roccella l'impegno dell'esecutivo per formare le nuove generazioni a una cultura del rispetto e del dialogo

Sui femminicidi l’impegno del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra è quello della condivisione, già realizzata, in sede parlamentare, con tutte le forze politiche e di una campagna di educazione che coinvolga il mondo della scuola senza escludere la famiglia. Lo hanno detto i ministri dell’istruzione e della famiglia, Giuseppe Valditara ed Eugenia Roccella, illustrando le iniziative in programma in un’audizione al Senato.

Valditara: “Forte adesione dal mondo scolastico”

Valditara ha detto che il ministero, “ha inviato un questionario a tutte le Scuole superiori italiane per capire quante avevano avviato a settembre 2024 questo progetto di educare alle relazioni ed educare al rispetto verso la donna. Da questo monitoraggio, che ha interessato ben 4.000 istituzioni scolastiche, emerge che circa il 95% delle scuole ha attivato iniziative specifiche, coinvolgendo circa un milione di studenti e in circa il 90% dei casi si è trattato di attività svolte in orario curricolare”.

“Un feedback positivo dai ragazzi”

Il ministro dell’istruzione ha poi elencato un altro dato estremamente positivo: “Più della metà delle scuole ha avviato pratiche riconosciute come buone prassi e un altro dato di estremo interesse è che il sondaggio fatto presso tutti i docenti coinvolti ha rivelato che nel 70% dei casi si è registrata una modificazione in positivo nei comportamenti e nelle dinamiche relazionali degli studenti coinvolti“.

Roccella: “Sui femminicidi importante ruolo della famiglia”

Il ministro della famiglia e pari opportunità, Eugenia Roccella, ha detto che, “Strettamente correlato al Piano Famiglia – ha aggiunto – c’è il nuovo Piano per l’infanzia e l’adolescenza, che fra le azioni proposte prevede non solo attività di supporto per gli adolescenti e le loro famiglie, soprattutto nelle fasi critiche della crescita, ma anche iniziative specificamente mirate al tema di cui discutiamo”.

Sul disegno di legge in discussione Roccella ha auspicato che, “venga approvato al più presto il provvedimento che il nostro governo ha fortemente voluto e sul quale il Senato ha compiuto un lavoro importante, arrivando a un voto unitario che rappresenta un bel segnale su un tema che ci sta molto a cuore”.