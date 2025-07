Crédite Agricole in Italia, conti ok e investimenti: utile netto a 816 milioni di euro nel primo semestre del 2025

Banche e bilanci

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo semestre del 2025 un risultato netto aggregato di 816 milioni di euro (in linea a/a), di cui 652 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a circa 101 miliardi di euro e una Raccolta Totale2 pari a 340 miliardi di euro.

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e oltre 6 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).

La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

Crédite Agricole in Italia, ricavi in crescita

Dai risultati emerge elevata redditività (rendimento del capitale tangibile del 16,6%), trainata da ricavi elevati e in crescita, un basso rapporto costi/ricavi (53,9% nel primo semestre) e un costo del rischio stabile (34 punti base sulle esposizioni). “Grazie a questi risultati eccellenti, siamo fiduciosi nella capacità di Credit Agricole di raggiungere nel 2025 un utile netto superiore a quello del 2024, esclusa la sovrattassa sulle società”, evidenzia il ceo Olivier Gavalda (nella foto). “Questi risultati costituiscono una solida base per il piano strategico a medio termine che sarà presentato il 18 novembre”, aggiunge Gavalda.

Crédit Agricole Italia conferma la capacità costante di generare risultati solidi e sostenibili, con un utile netto pari a 468 milioni di euro, in aumento del +5% a/a. Sono stati poi acquisiti 107 mila nuovi clienti (+9% a/a), collocati 8 miliardi di euro di prodotti Wealth Management (+13% a/a), erogati 4,8 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese, con particolare riguardo alla transizione energetica.

Tutti i numeri dei bilanci

I proventi sono stabilmente superiori a 1,5 miliardi di euro: commissioni in incremento del +4% a/a, trainate dal brillante risultato del comparto servizi d’investimento (+10% a/a1 ), a parziale compensazione del fisiologico calo del margine d’interesse, resiliente sul trimestre (+2% T2/T1). Gli oneri operativi sono in aumento del +2% a/a2, principalmente determinato da scelte strategiche di investimento in tecnologia e digitalizzazione, cui si aggiunge l’effetto inerziale del rinnovo del CCNL; risultano comunque elevati i livelli di efficienza con cost income al 49,7%. Deciso incremento delle masse intermediate su ogni segmento: impieghi netti +3% a/a, guidati dalla performance di Banca d’Impresa (+4% a/a1 ), raccolta diretta +1% a/a, risparmio gestito +7% a/a. Si conferma particolarmente positivo l’andamento del comparto Fondi (+13% a/a). Costo del credito pari a 30 bps, segnando un nuovo minimo storico, grazie ad un’efficiente gestione interna che ha permesso al default rate di scendere al di sotto dello 0,6%. NPE ratio lordo e netto in costante riduzione, rispettivamente al 2,5% e 1,1%, e coverage ratio in aumento di oltre +470 bps rispetto a dic-24.

Le valutazioni positive delle agenzie di rating

Moody’s Ratings ha rivisto al rialzo l’outlook sul rating di lungo termine dei depositi, a positivo da stabile. Contestualmente, è migliorata anche la Baseline Credit Assessment a Baa3 (da Ba1), a riprova della solidità della banca e del rafforzamento del contesto operativo italiano.

Inoltre, Crédit Agricole Italia ha inaugurato con successo il mercato dei Covered Bond del 2025, concludendo brillantemente la prima emissione pubblica dell’anno in formato Premium per un controvalore pari ad 1 miliardo di euro. Ampio il buffer di liquidità con LCR al 185% e ratio patrimoniali che si attestano, rispettivamente, in area 15%1 il Common Equity Tier 1 Fully Loaded ed in area 20%1 il Total Capital Ratio.

Prosegue la diffusione dell’utilizzo dei canali digitali: oltre l’86% dei clienti è digitalizzato, il 65% utilizza attivamente i servizi online e circa il 92% delle transazioni avviene in digitale. Attivi cinque Village in Italia (Milano, Parma, Padova, Sondrio, Catania), che formano un network in grado di accelerare oltre 190 startup e affiancare 86 aziende partner nel loro percorso d’innovazione. Crédit Agricole Italia ha ribadito la propria capacità di generare una redditività solida e sostenibile nel tempo, grazie a un modello di business ben bilanciato e centrato sul supporto alla clientela. L’utile netto civilistico consolidato è aumentato del +5,4% nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 468 milioni di euro.

Sostegno a imprese e famiglie

In un mercato competitivo e in continua evoluzione, Crédit Agricole Italia ha rafforzato il suo impegno verso famiglie e imprese offrendo soluzioni specialistiche, con le società del Gruppo che hanno contribuito a generare performance positive in ogni area di business, confermando l’efficacia di una strategia commerciale solida e condivisa: prosegue lo sviluppo della base clientela tramite l’acquisizione di 107 mila nuovi clienti (+9% a/a), grazie al consueto e rilevante apporto del canale digitale (41%), in progressivo aumento rispetto ai dati degli ultimi anni (40% dic-24, 36% dic-23); erogazioni mutui residenziali che si attestano a 1,8 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno, in decisa progressione nel trimestre (+28% T2/T1); netta crescita dei nuovi finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese: +13% a/a; collocamenti di prodotti Wealth Management a 8 miliardi di euro (+13% a/a), in incremento su tutte le principali asset class. Importante progressione dei flussi netti che si attestano a +0,9 miliardi di euro da inizio anno; significativa evoluzione dei premi delle polizze ramo danni (+9% a/a), che beneficiano dell’accesso digitale e del potenziamento dei servizi di consulenza assicurativa.

Inoltre, il Gruppo ha confermato il suo supporto al percorso di transizione energetica della clientela nell’ambito Mutui Casa, con una promozione dedicata a chi acquista o ristruttura immobili in classe energetica A o B (promozione valida anche per surroga), che ha portato la

quota sull’erogato degli immobili ad alta efficienza energetica al 24%, in aumento rispetto a giugno 2024 (21%).

Prosegue e si rafforza il sostegno alle imprese del territorio, con nuove erogazioni pari ad oltre 2,3 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno, in crescita di circa il +17% a/a. Nel primo semestre, circa 800 milioni di euro – pari al 34% delle erogazioni complessive alle

imprese – sono stati destinati ad operazioni a supporto della transizione, in linea con le strategie e gli obiettivi NET Zero del Gruppo, a conferma dell’impegno verso il miglioramento del posizionamento ESG delle aziende clienti. Attivo da marzo il nuovo Desk Energy, che affianca il team ESG nell’offrire soluzioni avanzate per le energie rinnovabili.

Nel secondo trimestre 2025 le erogazioni di finanziamenti in Agribusiness hanno registrato un incremento del +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Banca ha confermato il sostegno al settore anche grazie alla sottoscrizione di un importante accordo con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che prevede un plafond di 3 miliardi di euro volto a favorire gli investimenti delle imprese agricole, con

particolare focus su giovani e innovazione. Sono stati avviati progetti di sostegno finanziario su CER (Comunità per le Energie Rinnovabili) che coinvolgono l’intero territorio italiano, a cui si aggiungono operazioni di investimento in agricoltura rigenerativa e di precisione, nel più ampio obiettivo di promozione e tutela della biodiversità.

Gli investimenti nel digitale

Il digitale e l’innovazione continuano a dare un contributo rilevante alla crescita di Crédit Agricole Italia, proseguendo il trend positivo degli ultimi anni sia per quanto riguarda l’acquisizione online di nuovi clienti che la loro digitalizzazione. L’acquisizione digitale sostiene l’ingresso di nuovi clienti generando il 41% del totale Gruppo, dimostrando particolare appeal all’interno del target under 35 anni (che rappresenta il 56% dei conti aperti in digitale). Cresce la quota di clienti digitalizzati (che ha superato l’86%), dei clienti attivi sui canali digitali (65%) e delle transazioni effettuate in digitale (complessivamente pari a circa il 92%).

Gli Ecosistemi “Le Village”

Dal 2018 il Gruppo Crédit Agricole Italia esprime la sua attenzione verso i territori e l’innovazione tramite l’apertura dei “Le Village by CA”. Oggi il network conta 5 Village attivi a livello italiano (Milano, Parma, Padova, Sondrio, Catania), in grado di accelerare oltre 190 startup e

affiancare 86 aziende partner nel loro percorso d’innovazione. Le Village By CA Milano, attivo fin dal 2018, rappresenta la prima espressione dell’innovazione di CA in Italia: 46 startup con il supporto di 19 aziende partner.

È proseguita l’attività di valorizzazione del patrimonio artistico del Gruppo attraverso il restauro e il prestito delle opere delle Collezioni d’Arte di Crédit Agricole e continua l’impegno per il sociale grazie ad una nuova iniziativa di payroll giving a favore dell’Ospedale di Piacenza, con una importante collaborazione con l’Istituto Oncologico della Romagna ed il contributo all’acquisto di una sonda per la cardiologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza.