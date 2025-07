Consigliera musulmana e di sinistra sparò all’immagine della Madonna: rischia una multa di 13mila euro

A Zurigo

Sparò all’immagine della “Madonna con Bambino e l’arcangelo Michele” del pittore italiano del XIV secolo Tommaso del Mazza, poi si giustificò con la scusa dell’allenamento: la grandezza del poster le consentiva di allenarsi con la pistola sportiva. Ma quell’esercizio anti-cattolico non fu apprezzato da nessuno, dopo la pubblicazione delle foto del suo “divertimento” sulle pagine social personali. La procura svizzera oggi ha incriminato una consigliera comunale di Zurigo, Sanija Ameti: le sue azioni, compiute nel luglio dello scorso anno, avevano suscitato grande scalpore, spingendola Ameti è accusata di “disturbo della libertà religiosa” e che i pubblici ministeri chiedono una multa equivalente a 12.500 franchi svizzeri (circa 13.400 euro). L’episodio ha diviso l’opinione pubblica: alcuni l’hanno difesa parlando di gesto provocatorio o satiricoAltri, inclusa l’Associazione svizzera delle donne cattoliche, hanno condannato il gesto ma anche le minacce ricevute.

Il codice penale svizzero stabilisce che chiunque “insulta o deride pubblicamente e con malizia le convinzioni religiose altrui” o “profana con malizia oggetti di culto religioso” sia punibile con una sanzione pecuniaria. Ameti si è scusata subito e ha rapidamente rimosso le immagini dopo averle pubblicate su Instagram e, secondo quanto riferito, ha chiesto la protezione della polizia a seguito delle minacce ricevute dopo l’incidente. In seguito si è giustificata dicendo che si stava esercitando a sparare e che aveva trovato il poster “abbastanza grande” da costituire un bersaglio adeguato. Il poster, un annuncio pubblicitario, mostrava i dettagli dell’opera ‘Madonna con Bambino e l’arcangelo Michele’ del pittore italiano del XIV secolo Tommaso del Mazza prima della vendita.