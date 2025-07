Calcio, l’ex giocatore della Roma Carles Pérez finisce in ospedale per il morso di un cane ai genitali

L'incidente

Spiacevole disavventura per Carles Pérez, esterno d’attacco spagnolo. L’ex Roma (in giallorosso dal gennaio 2020 all’estate 2022), oggi all’Aris Salonicco in prestito dal Celta Vigo, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da un cane ai genitali. Secondo quanto riportato dai greci di PrimeSport e quanto confermato dal sito del quotidiano spagnolo AS, Perez stava passeggiando con il suo cane, quando un altro cane li avrebbe aggrediti. Il giocatore, nel tentativo di difendere il suo animale, sarebbe stato morso. L’incidente ha causato ferite nella zona genitale del calciatore, i medici hanno valutato le sue condizioni e, sottolinea As, dopo un primo esame sarebbe tornato a casa e, al momento, non è previsto un intervento chirurgico. Il quotidiano madrileno Marca, invece, non lo esclude e parla di sei punti di sutura nella zona ferita.

(Italpress)