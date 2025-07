Arsenico e vecchi veleni: i sorrisini ironici di Schianchi e Aprile sulla Meloni celebrata dal Time: “Complimenti al giornalista…”

Il video

In linea con la contro-narrazione dei media che non amano la Meloni, anche “In Onda” de “La7” si adegua al tentativo di trasformare la copertina dell’autorevole giornale Usa, “Time“, che in prima pagina ha parlato della premier italiana come della “guida dell’Europa”, elencandone i successi interni e internazionali, in una sorta di bocciatura che solo i giornali di destra hanno equivocato. In studio, la giornalista de “La Stampa” Francesca Schianchi, ironizza sul fatto che il giornalista americano abbia parlato con la Meloni, prima di scrivere l’articolo. “Eh, per noi in Italia è difficile parlare con la Meloni…”, nel giorno in cui la premier rilascia un’intervista a “Repubblica” sul riconoscimento della Palestina, non proprio pizza e fichi… In studio, però, i sorrisini ironici della Schianchi si incrociano con quelli di Marianna Aprile, che fa notare come anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, avesse fatto notare che i politici ormai preferiscono usare i social piuttosto che i giornali, per comunicare. Parlava della Meloni? No, ma le due si danno ragione, come se l’avesse citata. Con buona pace del giornalista del “Time” che aveva avuto la strana idea di chiamare Palazzo Chigi…

Schianchi e Aprile sulla copertina della Meloni