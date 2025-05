Vertice Ucraina-Russia giovedì a Istanbul se Mosca accetta la tregua. Zelensky: “Lo aspetto lì, niente scuse”

La possibile svolta

Il luogo c’è, la data anche: giovedì prossimo a Istanbul. Ma se non scatta la tregua non si farà, annuncia il presidente Zelensky. Dopo l’ultimatum dei leader Ue, il leader del Cremlino prende tempo rimandando a giovedì prossimo l’inizio di possibili negoziati “senza alcuna precondizione”, aprendo nel contempo a una ripresa delle relazioni con i Paesi europei e passando la palla all’Ucraina, accusata di aver sempre rifiutato le “ripetute” proposte di Mosca per un cessate il fuoco. Alle parole del leader russo risponde l’ucraino Volodymyr Zelensky, che si dice pronto a incontrare Mosca, ma rilancia chiedendo una tregua “a partire da domani”, lunedì 12 maggio, come concordato dai leader Ue ieri a Kiev. “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, che fornisca la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”, ha scritto sui social il leader ucraino.

Ucraina-Russia, il vertice si può fare ma…

L’Ucraina, dunque, è disponibile a colloqui diretti con la Russia entro la fine di questa settimana ma solo se Mosca sottoscriverà prima un cessate il fuoco incondizionato. Il presidente turco Erdogan, che ha avuto un colloquio telefonico con Putin in mattinata, ha confermato la disponibilità della Turchia a ospitare i colloqui di pace diretti tra le due parti. In nottata il presidente russo aveva risposto alla richiesta di un cessate il fuoco di 30 giorni avanzata ieri durante il vertice di Kiev dei leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia. In una insolita dichiarazione letta ai giornalisti in una sala cerimoniale del Cremlino nel cuore della notte, Putin ha accusato l’Ucraina di aver violato i precedenti cessate il fuoco, ma ha proposto a Kiev un incontro diretto a Istanbul. “Siamo pronti per colloqui seri con l’Ucraina e vogliamo risolvere le cause profonde del conflitto”, ha dichiarato Putin. E Trump? Oggi ha tuonato: “L’Ucraina deve accettare di incontrare la Russia a Istanbul per negoziati e deve farlo immediatamente dopo la proposta del Presidente russo Vladimir Putin di questa notte, ha scritto Donald Trump su Truth. E Zelensky ha risposto sì. Ma la tregua ci sarà?