Vento in poppa per l’Italia, imprenditori e politici plaudono al ‘colpaccio’ del governo

Per la prima volta nella storia l'edizione 2027 della più prestigiosa competizione velica al mondo si terrà in Italia a Napoli. Cirielli: una notizia straordinaria, saremo all'altezza. Tajani: avremo vantaggi anche economici e di presenze turistiche

America’s Cup: per la prima volta nella storia l’edizione 2027 della più prestigiosa competizione velica al mondo, istituita nel 1851, si terrà in Italia, a Napoli. Dopo l’annuncio della premier Giorgia Meloni che con orgoglio non esita a parlare di un risultato storico (un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo”) è una lunga serie di commenti soddisfatti se non trionfanti. Politici, imprenditori, istituzioni, associazioni di categoria, velisti famosi si uniscono in un coro di soddisfazione. Per il prestigio anche per le ricadute economiche. L’America’s Cup 2027 potrebbe generare, nell’immediato, oltre 690 milioni di euro di benefici economici per Napoli e il suo territorio, tra impatto diretto, indiretto e indotto. La città attirerà tra 1,5 e 1,7 milioni di visitatori nei 60 giorni dell’evento, con 400-500mila turisti internazionali dedicati alla regata. Si prevedono migliaia di visitatori, tra tifosi, sponsor, giornalisti e addetti ai lavori. Le regate si svolgeranno nelle acque tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre le basi dei team saranno stabilite a Bagnoli.

Cirielli: una notizia straordinaria, saremo all’altezza

Edmondo Cirielli parla di notizia straordinaria. “La scelta di Napoli non è solo un riconoscimento al valore della nostra tradizione marinara. Ma anche uno straordinario motore di sviluppo per il territorio. L’organizzazione dell’America’s Cup darà ulteriore impulso al piano di riqualificazione dell’area di Bagnoli, destinata a diventare un polo turistico, balneare e commerciale di rilievo internazionale. È inoltre una conferma della centralità strategica del Sud, che in questi anni ha mostrato segni concreti di crescita economica e occupazionale superiori alla media nazionale”. Dopo aver ringraziato la premier, il ministro Abodi e il sindaco di Napoli Manfredi, il viceministro ha assicurato che “l’Italia saprà essere all’altezza di questa sfida, mostrando al mondo le sue capacità organizzative, la sua eccellenza nautica e l’orgoglio di una Nazione che ha nel mare una delle sue anime più profonde”.

Tajani: un grande momento per una grande città

Per Antonio Tajani è un ottimo risultato. “Sarà utilissimo per aumentare le presenze turistiche nel nostro Paese come è stato per la Ryder Cup. Sarà un grande momento per una grande città mediterranea. Avremo vantaggi anche economici e in termini di presenze turistiche sarà una straordinaria opportunità”, ha detto il ministro degli Esteri ricordando che l’assegnazione dell’evento coincide con i 2.500 anni dalla fondazione della città.

FdI: l’Italia torna al centro per il suo mare

Salvatore Caiata, esponente di Fdi e presidente dell’Ince non ha dubbi. “Il fatto che uno degli eventi sportivi più famosi al mondo abbia scelto l’Italia come mare di competizione è la riprova di quando coraggio e bellezza si incontrano. E di come una gestione ottimale di governo sappia valorizzare la sua terra a tutto tondo. Con questo evento l’Italia torna al centro, non solo per la sua terra, ma anche per il suo mare, polo di competitività e bellezza”.

Varchi: è una sfida che ci onora

“È una sfida che ci onora e che non possiamo permetterci di perdere”. Parola di Carolina Varchi, responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia. “Siamo profondamente orgogliosi. È un evento di portata internazionale che rappresenta un’opportunità straordinaria. Non solo per la città, ma per l’intero Mezzogiorno, in termini di visibilità, crescita economica e sviluppo del territorio”. “La scelta di Napoli ci riempie d’orgoglio – dice Maurizio Lupi – al governo va riconosciuto di aver fatto un enorme lavoro per portare a Napoli la più antica e prestigiosa competizione velica. Un evento che va oltre lo sport e che è in grado di catalizzare l’interesse e l’attenzione di tutto il mondo”.

Confesercenti e Confcommercio: un segnale importantissimo

Anche le associazioni di categoria apprezzano il ‘colpaccio’ del governo Meloni. “L’America’s Cup 2027 è un’occasione straordinaria per accelerare il risanamento di Bagnoli e consolidare l’immagine internazionale della città e dell’area metropolitana. Non solo sotto il profilo turistico, ma soprattutto come territorio dinamico e in grado di attrarre investimenti”. Così il presidente Confcommercio Campania, Pasquale Russo. Anche per il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, è un “segnale importantissimo, quando arrivano in Campania eventi del genere, significa che faremo vedere a tante persone la bellezza di Napoli e della regione. Tutto questo si tramuta in economia, ci saranno milioni di euro generati anche mesi e anni dopo l’evento”.