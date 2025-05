Vance: “Afd? La Germania ha ricostruito il muro di Berlino. I burocrati vogliono distruggere il partito più popolare”

L'affondo degli Usa

Il partito tedesco Alternative fur Deutschland (AfD) è “un’organizzazione di estrema destra accertata”. La relazione dell’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (Bfv) ha suscitato polemiche veementi. Una bufera che va oltre i confini della Germania. Gli 007 tedeschi hanno evidenziato il carattere estremista del partito guidato da Alice Weidel, già identificato come “caso sospetto” per la presenza di “numerosi indizi di attività volte a minare l’ordine democratico liberale”: si legge nella nota ufficiale dell’intelligence tedesca. La notizia, come facilmente prevedibile, sta scatenando un’ondata di reazioni contrastanti. I due portavoce federali dell’AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, respingono le accuse e parlano di duro colpo alla democrazia tedesca. Discuteranno in settimana se intraprendere un’azione legale contro la nuova classificazione.

Afd, Vance: “Muro ricostruito dall’establishment tedesco”

Il dibattito ha attraversato l’oceano. L’amministrazione Trump ha accusato la Germania di aver ricostruito il muro di Berlino. Alle elezioni legislative del 23 febbraio, Alternativa per la Germania (Afd) ha registrato un progresso storico, raddoppiando i risultati precedenti e raccogliendo oltre il 20% dei voti. Da allora, il partito fondato nel 2013, secondo alcuni sondaggi ha addirittura superato i Cristiano-Democratici (Cdu), il partito conservatore di Friedrich Merz, che martedì prossimo giurerà come cancelliere. “L’Afd è il partito più popolare in Germania e di gran lunga il più rappresentativo della Germania dell’Est. Ora i burocrati stanno cercando di distruggerlo”: questo l’affondo del del vicepresidente JD Vance sulla piattaforma social X. “Noi occidentali abbiamo abbattuto insieme il Muro di Berlino. Ed è stato ricostruito non dai sovietici o dai russi, ma dall’establishment tedesco”, ha aggiunto. Nelle regioni che un tempo formavano la comunista Repubblica Democratica Tedesca (Ddr), l’AfD vinse in quasi tutte le circoscrizioni.

Rubio: “La Germania ha dato alla sua agenzia di spionaggio nuovi poteri”

Anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso il suo malcontento in termini duri. “La Germania ha appena dato alla sua agenzia di spionaggio nuovi poteri per monitorare l’opposizione”, ha scritto su X. “Questa non è democrazia: è tirannia mascherata”, ha aggiunto. Invitando Berlino a “fare marcia indietro”. Il ministero degli Esteri tedesco ha reagito immediatamente: Berlino ha chiarito che ciò non comporta in automatico la messa al bando del partito, anche se non può essere esclusa. La “decisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione”. E può essere impugnata. “Ciò che è veramente estremista non è il popolare Afd, arrivato secondo alle recenti elezioni; ma le letali politiche di immigrazione con frontiere aperte dell’establishment, a cui l’AfD si oppone”, ha affermato, infine, Rubio.

Afd pronta ad intraprendere le vie legali: “BfV corregga la classificazione”

Alternative fuer Deutschland (AfD) è pronta ad intraprendere un’azione legale contro la decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione – BfV, l’intelligence interna tedesca – di classificare il partito ufficialmente come “estremista di destra“. E’ notizia di queste ore – difonde La Presse-. Con una lettera di avvertimento di 48 pagine dello studio legale Höcker, riporta Bild, si chiede al BfV di correggere pubblicamente la classificazione entro lunedì mattina alle 8.00. “Se non verrà rilasciata alcuna dichiarazione, consiglieremo al nostro cliente di avviare un ulteriore procedimento legale urgente presso il tribunale amministrativo di Colonia”, si legge nella nota.