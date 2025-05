Ucraina, Mosca rilancia: serve un incontro tra Putin e Trump. Peskov: “I contatti sono in corso”

Il day after

Dal Cremlino la conferma di un bilaterale con il presidente Usa. Niente ancora di concreto ma il cantiere è aperto. La polizia russa, in vista dei festeggiamenti per la Giornata della Vittoria, ha imposto un bando sull'uso dei fuochi artificiali nella Piazza Rossa

Mosca-Kiev, arriva uno spiraglio nello stop and go quotidiano che rende sempre più complicati i negoziati di pace. Ad aprire un margine alle trattative, sulle quali ieri Donald Trump, spazientito, ha mostrato pessimismo irrompono le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un briefing con la stampa. “Un incontro tra Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump è necessario”. Così Peskov aggiungendo che il possibile vertice è “sulla bocca di tutti”. Un bilaterale importante che non lascia nulla all’improvvisazione. ”Deve essere preparato e ciò richiede sforzi a diversi livelli di competenza. Ciò – ha specificato il portavoce di Putin – richiede contatti continui tra Mosca e Washington, che sono stati avviati e sono attualmente in corso”. Ieri Trump, che ha confermato colloqui in corso con la Russia, aveva parlato di un “odio tremendo” tra lo zar e Zelensky tale da rendere “forse la pace impossibile”.

Peskov: si lavora a un incontro Putin-Trump

Peskov ha comunque fatto capire che l’incontro non è in programma in Arabia Saudita, come ipotizzato in precedenza da alcuni media, perché Putin non prevede un viaggio a Riad nei giorni in cui sarà presente Trump, a metà maggio. Il leader del Cremlino e il presidente Usa anno avuto una conversazione telefonica il 18 marzo, durante la quale hanno discusso di un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto ucraino, delle condizioni per prevenire l’escalation e di una serie di questioni internazionali.

Lo zar si dice fiducioso: è questione di tempo

Ieri Putin, convinto della vittoria a tre anni dall’invasione, si è detto fiducioso per quella che chiama “riconciliazione” con il paese vicino”. “È questione di tempo. Mi sembra sia inevitabile nonostante la tragedia che stiamo vivendo”, ha detto in dichiarazioni tratte da un documentario sui 25 al potere trasmesso integralmente dalla tv russa. In serata il presidente ucraino ha detto di essere pronto ad avviare un “cessate il fuoco immediato”, a partire da oggi, se la Russia cesserà “gli attacchi e le offensive”. In un messaggio pubblicato su Telegram, Zelensky ha sottolineato che un periodo di tregua di “almeno 30 giorni” sarebbe un “termine onesto” per la preparazione dei passi successivi.

Mosca si prepara ai festeggiamenti della Giornata della vittoria

Mosca intanto si prepara ai festeggiamenti ‘solenni’ della Giornata della vittoria, ai quali non prenderanno parte i leader europei. La polizia russa in queste ore ha imposto un bando sull’uso di fuochi di artificio durante le cerimonie nella piazza Rossa, che un drone ucraino era riuscito a colpire. La polizia ha citato il “numero crescente di provocazioni legate al loro uso” e avvertito: “Chi userà fuochi d’artificio sarà soggetto a incriminazioni penali”. In piazza saranno presenti i vertici civili e militari russi, e fra gli altri dignitari stranieri il presidente cinese Xi Jinping.

Salvini: continuo a confidare nella pace

In Italia Matteo Salvini continua a definirsi ottimista. “Spero non ci siano rallentamenti, conto che sia l’anno della pace, ci sono tutti i presupposti. Ognuno ovviamente tira l’acqua al suo mulino. Ma tre anni di guerra e mezzo milione di morti su tutti i fronti sono una cosa incredibile. Speriamo che le elezione del nuovo Santo Padre porti a maggiore saggezza su tutti i fronti. Continuo a confidare – conclude il leader leghista – che le maniere forti, inusuali e pragmatiche del presidente Trump costringano Putin e Zeelensky a sedersi intorno a un tavolo e a firmare un cessate il fuoco”.