Trump “saluta” Zelensky e Putin: “La pace Russia-Ucraina è quasi impossibile, i due leader si odiano troppo”

Il pessimismo del presidente

Pessimista, per la prima volta. ”Forse non è possibile raggiungere un accordo di pace tra la Russia e l’Ucraina“, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un’intervista alla Nbc News nella quale ha trattato molti temi di stretta attualità, a cominciare dalla guerra. “C’è un odio tremendo, un odio tremendo tra due uomini”, ha proseguito Trump facendo riferimento al leader del Cremlino Vladimir Putin e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, senza citarli. ”Un odio tremendo tra alcuni soldati, a dire il vero. Tra i generali. Hanno combattuto duramente per tre anni”, ha aggiunto.

Trump e la recessione

Il presidente americano Donald Trump ha poi minimizzato i timori di recessione negli Stati Uniti parlando di ”un periodo di transizione” al termine del quale ”staremo benissimo”. “Nel lungo periodo la situazione economica degli Stati Uniti sarà ok”. In merito a una possibile recessione, Trump ha detto che ”no”, non è preoccupato, e che ”tutto può succedere, ma credo che abbiamo la migliore economia nella storia del nostro Paese. Il presidente Usa ha escluso poi una sua ricandidatura. “Tantissime persone vorrebbero che lo facessi”, ”ma non è una cosa che intendo fare”. “E’ qualcosa che, per quanto ne so, non è permesso fare. Non so se sia costituzionale”, ha aggiunto. Il 22esimo emendamento impone il limite di due mandati alla presidenza degli Stati Uniti. Trump non ha fatto il nome di un suo ‘erede’ alla guida del movimento Maga, ma ha citato il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio come potenziali successori. “Ce ne sono molti che sono bravissimi. Vedo anche una straordinaria unità. Ma certamente, se si dice che qualcuno è il vicepresidente, se quella persona è eccezionale, immagino che abbia una precedenza”, ha detto Trump. Poi, sul tema dei migranti, ha risposto a una domanda della Nbc News circa la necessità che lui ”in quanto presidente rispetti la Costituzione degli Stati Uniti”. ”Non lo so. Non sono un avvocato. Non lo so”.