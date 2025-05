Rubio elogia Meloni durante una cena a Washington: “Parla un inglese perfetto, ha imparato da Michael Jackson” (video)

Lodi d'oltreoceano

«Pochi mesi fa, il presidente Trump ha ospitato la premier italiana Giorgia Meloni in Florida e il suo inglese era eccellente», ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, durante una cena di beneficenza al Kennedy center di Washington. Poi ha aggiunto: «Le ho chiesto come facesse a parlare in inglese così bene e sapete cosa? mi ha detto che l’ha imparato da Michal Jackson», precisando che «non l’ha imparato personalmente da lui, non le ha fatto lezioni, ma l’ha imparato dalla sua musica». «Questo vi spiega l’impatto positivo che la cultura americana ha nel mondo – ha continuato rivolgendosi ai commensali – e il Kennedy center è la presentazione pubblica per questo». In seguito, il segretario di Stato americano ha evidenziato che «quando le persone vengono a Washington e in America vogliono veder gli show che riflettono la grandezza della nostra cultura e della nostra società.

Rubio, Meloni e la passione per le canzoni di Michael Jackson

«Come diceva il mio professore di inglese, il cantante Michael Jackson, inizio dall’uomo allo specchio, gli chiedo di cambiare i suoi modi. Dobbiamo iniziare da noi stessi, per sapere chi siamo veramente e rispettarlo, così da poter comprendere e rispettare anche gli altri». Queste le parole del presidente del Consiglio Meloni, dopo aver ricevuto a New York il premio Global citizen award del think tank Atlantic council. Il premier ha ribadito a più riprese di essere una «grandissima fan di Michael Jackson», come nell’iintervista rilasciata al direttore dell’Agenzia vista Alexander Jakhnagiev. « Non scherzavo quando ho detto che Michael Jackson è stato il mio “insegnante d’inglese”, perché io ho cominciato a cimentarmi con l’inglese per cercare di capire cosa dicessero i testi delle sue canzoni», ha poi concluso.